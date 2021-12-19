Nefise Karatay’ı masaj salonunda şoke eden olay! Ünlü manken masaj yaptırdığı sırada odaya daldı...

SIRA YÜZÜNDEN!

İfadesi alınan iş insanı ise olayı polise şöyle anlattı. Balta, masaj odasının kapısını çaldığını, içeriden bir ses gelmeyince nişanlısının kapıyı açtığını söyledi. Nişanlısının Karatay'ı görünce kapıyı kapatıp, sıranın kendilerinde olduğunu söylediğini ifade eden Balta, Karatay'a hakaret içerikli sözler sarf etmediğini iddia etti. İş insanı, aksine eski mankenin kendisine ve nişanlısına kötü sözler yönelttiğini savundu. Olayın ardından başlatılan soruşturma sürüyor.