Survivor ile ünlenen Yasin Obuz eski eşine yapmadığını bırakmadı! Yasin Obuz sonunda hacizlik oldu!

Sosyal medya fenomeni Yasin Obuz, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada "1,5 yıl önce boşandım" dese de Obuz'un astrolog ve aynı zamanda modellik yaşan eşi Yasemin Türen'den yeni boşandığı ortaya çıktı. Mahkemenin tam kusurlu bulduğu Yasin Obuz ise nafaka, maddi ve manevi tazminatları ödemeyince de hacizlik oldu.
PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL ŞİDDET GÖRDÜ
Şimdilerde katıldığı programların ardından adından sıkça söz ettiren ve kendisine şirket de kuran Yasin Obuz, yıllar önce boşandığını iddia ettiği eşi Yasemin Türen'den 2021 yılı Mart ayında boşandı. Boşanma, yine aynı yılın Mayıs ayında kesinleşti. Boşanma davasını ise astrolog ve aynı zamanda modellik yapan eşi Yasemin Türen avukatı Cansın Yönet aracılığı ile açtı. Türen, 2018 yılının Eylül ayında evlendiklerini, çocuklarının olmadığını ve evliliğin başlarından itibaren hep sorunlu olduğunu dile getirdi.
Yasin Obuz'un kendisini fenomen olarak adlandırması nedeniyle evliliğin yürümesi adına üzerine düşen sorumlulukları ihlal ettiğini ve istememesine rağmen eve erkek arkadaşlarını getirdiğini belirten Türen, daha ciddi sorunları da dile getirdi. Eşinden sürekli fiziksel ve psikolojik şiddete gördüğünü, aldatıldığını ve korktuğu için koruma kararı aldırdığını kaydetti.
TAM KUSURLU, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ÖDEYECEK
Yasin Obuz'un davaya cevap vermediği, duruşmalara dahi katılmadığı boşanma davasında Yasemin Türen'in kardeşi tanık olarak ifade verdi. Obuz'un eve gelmediğini, geldiğinde ise arkadaşları olduğunu ve alkol alıp ablasına hakaret ettiğini söyledi. Bir kere kendisinin yanında ablasının kolunu sıktığını, üzerine yürüdüğünü de aktardı. İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi, Obuz'un eşinin eve erkek arkadaşlarını getirmemesini istemesine rağmen getirdiğini, hakaret ve fiziksel şiddet uyguladığının altını çizerek tam kusurlu olduğunu belirtti. Tarafların boşanmasına karar veren mahkeme, Yasin Obuz'un Yasemin Türen'e 12 bin lira tedbir nafakası, 10 bini madde, 20 bini manevi olmak üzere toplamda 42 bin lira ödemesine hükmetti.
ESKİ EŞİNİ MAĞDUR ETTİ, HACİZ BAŞLATILDI
Yasal faizlerle beraber ödemesi gereken tutar 63 bin 279 lira olan Yasin Obuz, bu parayı ödemedi. Eski eşini mağdur etmeye devam etti. Bunun üzerine Yasemin Türen'in avukatı Cansın Yönet yasal süreçleri başlattı. Ödemenin sağlanabilmesi için icra takibine geçilip haciz işlemi başlattı. Obuz'un kurduğu şirketteki hissesine haciz kondu. Katıldığı yarışmalardan da varsa alacağı oraya da haciz müzekkeresi gönderildi.