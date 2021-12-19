Survivor ile ünlenen Yasin Obuz eski eşine yapmadığını bırakmadı! Yasin Obuz sonunda hacizlik oldu!

TAM KUSURLU, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ÖDEYECEK

Yasin Obuz'un davaya cevap vermediği, duruşmalara dahi katılmadığı boşanma davasında Yasemin Türen'in kardeşi tanık olarak ifade verdi. Obuz'un eve gelmediğini, geldiğinde ise arkadaşları olduğunu ve alkol alıp ablasına hakaret ettiğini söyledi. Bir kere kendisinin yanında ablasının kolunu sıktığını, üzerine yürüdüğünü de aktardı. İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi, Obuz'un eşinin eve erkek arkadaşlarını getirmemesini istemesine rağmen getirdiğini, hakaret ve fiziksel şiddet uyguladığının altını çizerek tam kusurlu olduğunu belirtti. Tarafların boşanmasına karar veren mahkeme, Yasin Obuz'un Yasemin Türen'e 12 bin lira tedbir nafakası, 10 bini madde, 20 bini manevi olmak üzere toplamda 42 bin lira ödemesine hükmetti.