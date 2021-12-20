Metin Hara’nın şikâyetine savcılıktan ’mizahi’ kararı!

Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile bir dönem yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiren yazar Metin Hara "hakarete uğradım, psikolojik çöküntüdeyim" diyerek savcılığın kapısını çaldı. Avukatı aracılığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe sunarak ünlü televizyon sunucusu Pelin Olgun hakkında şikayete bulundu. Olgun hakkında dava açılmasını isteyen Hara'nın ilginç dilekçesiyle ilgili ise savcılık kararını verdi.
"PSİKOLOJİK ÇÖKÜNTÜ VE CİDDİ ZORLUK YAŞIYOR"
Adriana Lima ile aşk yaşadığı, tıp diploması olmadığı halde hasta tedavi edip hapsi istendiğine dair haber yayınlandığı ancak yapılan bu haberin kendisini üzdüğünü belirterek avukatı aracılığıyla savcılığın kapısını çalan Metin Hara, üzücü haberlerin saygın kimliğine zarar verdiğini ifade etti. Kiminle aşk yaşadığının kamuoyunda uluorta paylaşılmasının özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği anlatılan dilekçede, yapılan haberlerin Metin Hara'yı üzdüğü, saygınlığına zarar verdiği aynı zamanda aşağılayıcı olduğunun da altı çizildi. Saygınlığının zarar göreceği öne sürüldü. Dilekçede, sosyal medya üzerinden yayın yapan bir kanalda kendisine 'büyücü, efsuncu' denildiğini ve paylaşımlar sebebiyle Hara'nın psikolojik çöküntü ve sosyal yaşamında ciddi zorluklar yaşadığı, mağduriyetinin günden güne arttığı ifade edildi.
"KENDİSİ ADRİANA İLE HER YERDE GEZDİ, BEN MİZAH"
Savcılık ise bilişim suçlarında şüphelinin kimlik bilgilerine ulaşmaya yurt dışındaki ülkenin hukuki yapısının olanak vermediğini belirterek takipsizlik kararı verdi. Ancak bu karar Metin Hara itiraz etti. İtirazı değerlendiren hakimlik, sosyal medya hesabıyla ilgili emniyetçe araştırma yapılmasını isteyerek takipsizlik kararını kaldırdı. Araştırmanın ardından sosyal medya üzerinden yayın yapan kanaldaki kişinin ünlü sunucu Pelin Olgun olduğu tespit edildi. Olgun ifadesinde videonun 2017 yılında çekildiğini belirterek, dünyaca ünlü kız arkadaşı Adriana Lima'yla herkesin görebileceği yerlerde gezdiğini, kendisinin de hiciv yaparak mizahi bir paylaşım yaptığını söyledi.
"3 YILDIR GÖRMEMESİ OLAĞAN AKIŞA AYKIRI, PAYLAŞIMLAR MİZAHİ ELEŞTİRİ"
Bu ifadenin ardından savcılık ikinci kez dosyayı karara bağladı. Şikayet konusu videonun 3 yılı aşkın bir süre önce çekiliğine vurgu yapan savcılık, hakaret suçlarında 6 aylık şikayet süresinin de dolduğunu belirterek, "Paylaşımı bu süre içinde görmemesi hayatın olağan akışına aykırı" dedi. Paylaşımların da mizahi eleştiri niteliğinde olduğunu kaydederek takipsizlik kararı verdi.