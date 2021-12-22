Apar topar ameliyata alındı! Derya Uluğ’un sağlık durumu…

Söylediği şarkıların yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Derya Uluğ, dün akşam saatlerinde acilen hastaneye kaldırılarak bir operasyon geçirdi.
Hayranları Derya Uluğ'un sağlık durumunu merak etti ve birçok yorumda bulundu.
Hastaneden taburcu olarak evine dönen Derya Uluğ sağlık durumuyla alakalı sosyal medya sayfasından bir mesaj paylaşarak takipçilerini bilgilendirdi.
Derya Uluğ paslaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı, "Kadınsal bir sağlık problemiyle gittiğim hastanede ameliyata alındım.
Ufak bir operasyon geçirdim, şu an gayet iyiyim. Evimde istirahat ediyorum.