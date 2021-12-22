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Giriş Tarihi: 22.12.2021 15:12 Son Güncelleme: 22.12.2021 15:28

Apar topar ameliyata alındı! Derya Uluğ'un sağlık durumu…

Apar topar ameliyata alındı! Derya Uluğ’un sağlık durumu…

Türk pop müziğinin en güçlü kadın vokalleri arasında yerini alan başarılı şarkıcı Derya Uluğ, dün akşam saatlerinde acilen hastaneye kaldırılarak bir operasyon geçirmiş ve sevenlerini korkutmuştu. Derya Uluğ’un paylaşımı magazin gündemine damga vurdu. Derya Uluğ, şimdi ise yaptığı açıklamayla sevenlerinin yüreğine adeta su serpti. İşte Derya Uluğ'un Instagram sayfasından sağlık durumuyla yaptığı bilgilendirme.

Son dönemin sevilen şarkıcılarından Derya Uluğ verdiği konserlerle hayranlarıyla buluşuyor.

Söylediği şarkıların yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Derya Uluğ, dün akşam saatlerinde acilen hastaneye kaldırılarak bir operasyon geçirdi.

Hayranları Derya Uluğ'un sağlık durumunu merak etti ve birçok yorumda bulundu.

Hastaneden taburcu olarak evine dönen Derya Uluğ sağlık durumuyla alakalı sosyal medya sayfasından bir mesaj paylaşarak takipçilerini bilgilendirdi.

Derya Uluğ paslaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı, "Kadınsal bir sağlık problemiyle gittiğim hastanede ameliyata alındım.

Ufak bir operasyon geçirdim, şu an gayet iyiyim. Evimde istirahat ediyorum.

Arayan soran merak eden herkese teşekkür ederim. Birkaç güne aranızda olacağım"

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Apar topar ameliyata alındı! Derya Uluğ'un sağlık durumu…
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