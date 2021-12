Oyuncu Sezai Aydın’a veda! Vefatıyla sanat dünyasını yasa boğdu...

Aydın, babasının büyük bir aktör olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Dehşetli bir aşık ve çok seven bir sevgiliydi. Karısını kaybettikten tam 40 gün sonra belki de onun yanına gitmek için çabaladı. Son 5 yılında bana patronu olma onurunu yaşattı. İş yerinde her zaman ona 'Sezai Bey' diye hitap ettim. O da bana 'Arda Bey' derdi. Ama evde her zaman baba oldu. Şehir Tiyatrolarında birlikte en çok oyun oynayan baba-oğul olduk. Ne mutlu bize. Onunla sahnede, stüdyoda geçirdiğim zamanları gerçekten çok özleyeceğim. Zaten ben Sezai Aydın'la daha çok anı biriktirebilmek için bu işi (oyunculuğu) seçtim."