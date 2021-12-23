Seren Serengil’in yargılandığı hakaret davasında yeni gelişme! Lerzan Mutlu ‘Ses kaydını duyunca hepimiz şok olduk’

"SEREN SERENGİL ZATEN BU SES KAYDINI BİRÇOK KİŞİ DUYSUN DİYE KASITLI OLARAK ATTI''

Duruşmada sanık Seren Serengil'i sanat camiasından dolayı tanıdığını ve kendisiyle herhangi bir samimiyeti olmadığını söyleyen müşteki Lerzan Mutlu, "Sanık beni zaten uzun süreden beri çeşitli platformlar aracılığıyla küçük düşürme ve rencide etme amacındaydı. Olay günü bir ödül gecesine davetliydik.