2022 hepimize sağlık ve mutluluk getirsin

GÜNAYDIN
'ın büyük ses getiren yeni yıl partisine katılan magazin dünyasının ünlü isimleri, birbirinden renkli görüntüler vermenin yanı sıra 2022'ye dair beklentilerini de bizimle paylaştı. Mandarin Oriental Bosphorus
'un ev sahipliğinde ve İpekyol
ile Le Bedesten co-sponsorluğunda gerçekleşen muhteşem gecede boy gösteren ünlü simalar, 2021'i de değerlendirdi. İşte yıldız isimlerin yeni yıl dilekleri...
'TEK DİLEĞİM SAĞLIK VE MUTLULUK'
ZEYNEP BASTIK
:Yıldızlar geçidine sahne olan '2022'ye GÜNAYDIN' partisinde, ünlü isimler yeni yıldan beklentilerini GÜNAYDIN'la paylaştı. Maskelerden kurtulup pandemi döneminin bitmesi herkesin ortak dileği oldu!
'SEVGİ DOLU BİR YIL OLSUN'
BURAK SAĞYAŞAR-HATİCE ŞENDİL:
Bu yıl, çalışarak ve sağlığımıza dikkat ederek geçti. 2022 sevgi dolu bir yıl olsun.
'GÜZEL BİR PROJE DİLİYORUM'
ASLIHAN KARALAR:
2021 benim için iyi geçti. 3 farklı projede yer aldım. Farklı karakterler canlandırdığım için çok mutluyum. 2022'den de sağlık ve güzel bir proje bekliyorum.
'AŞK DİLİYORUM'
ASLI SAMAT:
2021'den hiç hoşlanmadım, sevmedim. 2022 için umut doluyum. Yeni yılda aşk diliyorum.
'DERDİ OLANLARA UĞURLU GELSİN'
KEREM ALIŞIK:
Sağlıklı geçirdiğimiz, başarılı bir yıl oldu. Memleketim ve ülkem için sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyorum. Şifa bekleyenlere, derdi, sıkıntısı olanlara bu yılın uğurlu gelmesini istiyorum.
'DAHA GÜZEL OLSUN'
DEMET AKBAĞ:
2021 maske takarak geçti. Yeni yılda da biraz daha bu konuyla uğraşacağız gibi gözüküyor. 2022 daha güzel olur umarım.
'NEŞELİ VE BOL KAHKAHALI GEÇSİN'
OYA BAŞAR:
Sağlığımız yerinde olduğu sürece gayet güzel geçti. Hastalıklar bitsin, neşeli ve bol kahkahalı geçsin.
'SAĞLIK, HUZUR, BEREKET EKSİK OLMASIN'
BERKAY:
2021 sadece benim için değil, herkes için karmaşık bir yıldı. Umarım 2022'de her şey yoluna girer, sağlık, huzur, bereket eksik olmasın.
'SINGLE'IM BAŞARILI OLSUN'
SEÇKİN PİRİLER:
2021 bazı şeyleri öğrendiğimiz; sağlığın kıymetini anladığımız bir yıldı. 2022'nin ilk aylarında single çıkaracağım. Umarım başarılı olur.
'2022 NASIL İSTİYORSA ÖYLE GELSİN'
SİNAN AKÇIL:
Her sene bir sonraki seneden daha umutlu olmaktan yoruldum. 2022 nasıl istiyorsa öyle gelsin. Yeni yılın ilk haftasında yılın ilk albümünü çıkaracağım. 'Piyanist 2' için çok heyecanlıyım, onun doğum sancısını yaşıyorum. 2022'de de gerçekten bir doğum sancısı yaşarız inşallah.
'İÇİME SİNECEK BİR PROJE BEKLİYORUM'
BURCU KIRATLI:
2021 hem iyi hem kötü geçti. İkinci defa evlendik, o bakımdan iyiydi. Ama genelde inişli çıkışlı bir yıldı. Yeni yılda içime sinen, 1.5 sene beklediğime değecek iyi bir proje bekliyorum.
'BİRLİK BERABERLİK OLSUN'
DOĞUKAN MANÇO:
2021, 2020'den iyiydi. 2022 de 2021'den iyi olsun istiyorum. Ekonomik olarak ve sağlık anlamında sıkıntılı bir yıl yaşadık. Umarım bu yıl her anlamda birlik, beraberlik yaşadığımız bir yıl olur.
'2022'DE KADIN CİNAYETLERİ KONUŞULMASIN'
AYDİLGE:
2021 üretkenliğimizi engellemedi. 2022, inşallah kadın cinayetlerini konuşmadığımız, daha üretken ve başarılı olduğumuz bir yıl olur.
'MUCİZELERLE DOLSUN'
İLKİN TÜFEKÇİ:
Koronavirüs yüzünden zorlu ama her şeye rağmen güzel bir yıldı benim için. Çok güzel tatil yaptım, 2 film çektim. Mucizelerle dolu bir yıl olsun.
MORALİMİZİ YÜKSEK TUTACAĞIZ
KENAN İMİRZALIOĞLU:
"Pandemi sebebiyle çok dikkatli olmaya çalıştık. Yeni yılda da moralimizi yüksek tutmaya uğraşacağız. Kızımla vakit geçirip onun büyümesine tanıklık ettiğim, ikinci kez baba olacağım haberini aldığım özel bir yıl geçirdim. Ailemizin büyüdüğünü görmek, aile olmak çok güzel bir şey."
'SAĞLIK OLSUN, GERİSİ GELİR'
FUNDA ARAR:
"2021 güzel bir yıldı benim için. Tabii ki pandemi yüzünden kontrolü elden bırakmadık ama sahneler açıldı, konserlerimiz dolu geçti, turneler yaptık. O açıdan keyifli geçti. 2022'de de güzel bir albüm çalışması yapacağım. Sağlığımız yerinde olsun, gerisi gelir."
'2022'DE KADIN CİNAYETLERİ KONUŞULMASIN'
AYDİLGE:
"2021 üretkenliğimizi engellemedi. 2022 inşallah kadın cinayetlerini konuşmadığımız, daha üretken ve başarılı olduğumuz bir yıl olur."
'REYTİNGLER ARTARAK DEVAM ETSİN'
SELİM BAYRAKTAR:
"2021'i diğer yıllardan ayırmıyorum. Gönül ister ki refah içinde, barış dolu bir hayat yaşayalım... Destan dizisi çok iyi gidiyor. Kolay bir iş yapmıyoruz, bunun karşılığını görmek çok güzel. Umarım 2022'de de reytingler artarak devam eder."
'ŞİFA BULACAĞIMIZ BİR YIL OLSUN'
MELİS SEZEN:
"Zor
bir yıldı, birlik olmayı öğrendiğimiz bir yıl oldu. Ben bardağın dolu tarafına bakıp, yaşadıklarımızdan ders almayı temenni ediyorum. Şifa bulduğumuz bir yıl olsun."
'BU İLLET HASTALIK BİTSİN'
DEMET ŞENER:
"2021
herkes için zor bir şekilde geçti. Yeni yılda tek istediğim; bu illet hastalıktan kurtulup başka işlere konsantre olmak."
'TURNELERİMİN GÜZEL GEÇMESİNİ DİLİYORUM'
KORAY AVCI:
"2021
yorucu geçti, çalışmaya devam ettim. Yeni çıkaracağım single ile Amerika ve Avusturya turnelerim olacak. Güzel geçmesini diliyorum."