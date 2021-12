Ahmet Özhan Cumhurbaşkanımız dolara da ‘one minute’ dedi

SEVEN BİR ÇOCUKTUM

Aşka aşıklığı da küçük yaşlarda başlamış büyük ustanın. Daha sonra ilahi aşka dönecek olan bu hisse yani "Leyla faslına" erken yaşlarda başlamış Özhan: "Bugünlerdeki, şu çağımdaki gönlümün neredeyse bütün kainatı içine alma arzusu, iştiyakı, o zamanlarda da isimlendiremediğim bir şekilde sevgi ve heyecan olarak bende bulunurdu. Seven bir çocuktum ben. Kendimi hatırladığımdan beri, çocuklar kendi aralarında konuşurlar ya hani, seninki benimki diye, ben beni hatırladığımdan beri 'benimki' vardı hep. Hayal ettiğim ama aynı zamanda da somut olarak yaşayan birisi vardı hep hayallerimi süsleyen. Hiç boş geçmedim yani." Çocukluğundan beri onu alıp başka diyarlarlara götürecek, belki de kendi ruhuna yaklaştıracak bir 'beyaz sakallı dede' özlemi çekmiş Özhan: "Ben çocukluk ve ilkgençlik dönemlerimi çok büyük bir romantik hayalperest olarak geçirdim. Şöyle bir hayalim vardı: Bir gün karşıma beyaz entarili, uzun beyaz sakallı bir dede çıkacak, elini uzatacak ve bana, 'Gel Ahmet, hadi gidelim' diyecek, ben de 'Peki' diyeceğim ve dedeyle gideceğiz. Nereye bilmiyorum ama gideceğiz, bir yerlere gideceğiz. 'Bir yer' var, neresiyse orası, bilmiyorum ama hissediyorum, 'bir yer' olmalı ve mutlaka ben o yere gitmeliyim. Olduğum yer beni mutlu etmiyor çünkü, neden, onu da bilmiyorum, çocuğum işte yahu, yedi-sekiz yaşında varım yokum yani, çok da sevilen bir çocuğum, gözler üstüme titriyor, babamdan ne kadar tırsıyor olsam da o yokken şımarıklığımın sonu da yok ama buna rağmen olduğum yer beni mutlu etmiyor. Tatminsizlik falan da değil, varlığını hissettiğim bir yer var ve o yere ancak aksakallı, beyaz entarili bir dede ile gidebilirim. Annemmiş, babammış, evmiş, ararlarmış, ağlarlarmış, aklımın ucuna bile gelmiyordu." Hayatının ilerleyen dönemlerinde bu ak sakallı dede hayali, tasavvufta, müzikte hayatının her döneminde başka kılıklarda karşısına çıkmış Özhan'ın. "Kim bilir belki de ben şimdi başkalarının, gençlerin ak sakallı dedesiyimdir" diyor.