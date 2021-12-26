Gülenay Kalkan’ın büyük özlemi! Eşi Tarık Ünlüoğlu’nu kaybetmenin acısını bu sözlerle anlattı!

Megastar, Tarkan'a ait bir sıfat, onu almıyorum üstüme. Süper starın da hikayesi var. İki sanatçımız da yurt dışında büyük işler yaptıktan sonra aldılar bu unvanları. 'Ben Y kuşağının Megastarı'yım' dersem bütün o tecrübeyi üstüme almış olurum, ayıp olur. Ben sadece dönemimde başarılı, çalışkan, seyircisiyle bağı kuvvetli biriyim. İleride bana da bir unvan bulunmak isterse ona da talibim tabii. Ama star çıkarmak zorunda mıyız onu da bilmiyorum. Starız zaten, star gibi yaşıyoruz ama çok da çalışıyoruz. Işıltılı bir hayat var ama arka planda ben de çok çalışıyorum, çok yoruluyorum.