İş dünyasının sevilen ismi Sema Güral Sürmeli: Kadın bizim ailemizde çok değerlidir

İş hayatında başarılı olmanın tanımı size göre nedir?

Bir işin becerisine göre doğru kişiyi doğru yerde konumlandırdığınız zaman başarı gelir. Bu da kişinin becerilerine, yeteneklerine uygun işi bulmasıyla, hangi sektörde olursanız olun o işi sevmek, içinizde o işe dair kıpırtı, heyecan, heves hissetmek ile oluyor. Doğru yerde konumlanmayan kişi 24 saat çalışsa da başarı gelmez.

Sizin iş temponuz nasıl?

Bizim çalışma sistemimiz 7 gün 24 saat şeklindedir. Fırınlarımızı durduramadığımız için her daim çalışırız, üretiriz. Herkesin yavaşladığı pandemi döneminde bile biz hiç durmadan çalıştık, ürettik. Tabii ki hem kapasitemizin büyüklüğü hem müşteri büyüklüğümüz bize farklı işler yaptırıyor. 28 mağazamız var ve ABD, Çin, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapıyoruz ve haliyle oldukça yoğunuz.

Şirketiniz bünyesinde çok fazla sayıda kadın çalışan var. Hatta Kütahya'da sadece kadınların çalıştığı iki tesisiniz var, bundan bahseder misiniz?

Kütahya'da sadece kadınların çalıştığı paketlemenin olduğu iki tesisimiz var. Bu babamın hayaliydi, sadece kadınların çalıştığı bir tesis yapmak istiyordu ve bunu yaparken ki hedefi kadına sahip çıkmak, onu iş dünyasına kazandırmak ve kadının kendi ayakları üzerinde durmasına yardımcı olmaktı. İyi ki de yapmışız, çok da başarılı oldular. Her fırsatta orayı duyurmak ve kadınlarımızı teşvik etmek istiyoruz. Babam bir erkek, 3 kız evlada sahip ve kadın bizim ailemizde çok değerlidir ve kadınlara istihdam sağlamak bizim sorumluluğumuzdadır.

Türkiye'de kadın istihdamı sizce hangi noktada?

Önemli işler tabii ki yapılıyor ama bizim ülkemizde kadın girişimciliği dendiğinde en büyük sıkıntımız şu; bütün kadınlar tarhana, turşu, reçel yapıyor, el işi yapıyor ve

onu istihdama döndürüyoruz. Tabii ki birileri bunu yapacak ama kadınların artık tarhanadan, oyadan, turşudan çıkartılması lazım. Bizim bu anlamda önemli bir projemiz var; ilk kez sizinle paylaşıyorum.

Nedir, dinleyelim...

TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu'nun Başkanlığı'nı yürütüyorum ve kadınların istihdamda daha çok yer alabilmesini sağlayabilmek adına da bir proje geliştirdik. Projenin adı Sanayide Kadın Eli. Kadınların sanayide daha çok yer alması için hayata geçirilmiş bir proje ve Kütahya'da ilk olarak başladık. Daha önce hiç çalışmamış ama çalışmak isteyen bir kadına, iş dünyasında nitelikli olarak çalışabileceği ortamlar yaratacağız. Kadınları işçi olmaktan çıkarıp nitelikli sanayi iş insanı yapmış olacağız. 43 kadın ile eğitime başladık ve diğer illerde de projemiz devam edecek.