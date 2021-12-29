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Giriş Tarihi: 29.12.2021

2022’de eğlenceye devam

2022’de eğlenceye devam
EĞLENCE yeni yılda da tüm hızıyla devam ediyor. Ocak ayı boyunca Uniq'te Yılmaz Erdoğan, Ali Poyrazoğlu, Haluk Bilginer, Zerrin Tekindor, Serkan Keskin, Yasemin Sakallıoğlu, Ceza, Uğur Aslan gibi isimler sahneye çıkacak. 14 Ocak'ta rapçi Ceza, 14 ve 22 Ocak'ta 'Afara – Bir Arabesk Müzikali', 17 Ocak'ta Serkan Keskin'in başrolünde yer aldığı 'Cimri', 19 Ocak'ta Yasemin Sakallıoğlu, 20 Ocak'ta Ali Poyrazoğlu'nun tek kişilik gösterisi 'Şıngır Şıngır Beyoğlu', 26 ve 27 Ocak'ta Zerrin Tekindor'un tek kişilik oyunu 'Toz' ve 29 Ocak'ta ise Yılmaz Erdoğan'ın sevilen gösterisi 'Münaşaka' seyirciyle buluşacak.
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2022’de eğlenceye devam
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