2022’de eğlenceye devam

EĞLENCE yeni yılda da tüm hızıyla devam ediyor. Ocak ayı boyunca Uniq'te Yılmaz Erdoğan
, Ali Poyrazoğlu
, Haluk Bilginer
, Zerrin Tekindor
, Serkan Keskin
, Yasemin Sakallıoğlu
, Ceza, Uğur Aslan gibi isimler sahneye çıkacak. 14 Ocak'ta rapçi Ceza, 14 ve 22 Ocak'ta 'Afara – Bir Arabesk Müzikali', 17 Ocak'ta Serkan Keskin'in başrolünde yer aldığı 'Cimri', 19 Ocak'ta Yasemin Sakallıoğlu, 20 Ocak'ta Ali Poyrazoğlu'nun tek kişilik gösterisi 'Şıngır Şıngır Beyoğlu', 26 ve 27 Ocak'ta Zerrin Tekindor'un tek kişilik oyunu 'Toz' ve 29 Ocak'ta ise Yılmaz Erdoğan'ın sevilen gösterisi 'Münaşaka' seyirciyle buluşacak.