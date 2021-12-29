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Giriş Tarihi: 29.12.2021 11:50 Son Güncelleme: 29.12.2021 11:52

Ayşe Hatun Önal'dan haber alınamıyor! Ardı ardına gelen ölümler yıktı

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Ayşe Hatun Önal’dan haber alınamıyor! Ardı ardına gelen ölümler yıktı

Bir dönem podyumlarda, ardından da sahnelerde fırtınalar estiren Ayşe Hatun Önal, sırra kadem bastı! Şarkıcıya aylardır yakın dostları hatta menajeri bile ulaşamıyordu. Meğer Ayşe Hatun Önal, çevresiyle irtibatı kesip kendisini eve kapatmış. Önce babası Remzi Önal’ı, ardından annesi Şengül Önal’ı beyin kanaması nedeniyle kaybeden Ayşe Hatun Önal’ın bunalıma girip inzivaya çekildiği ortaya çıktı

İlk mesleği olan modellikteki başarısını, sonraki mesleği şarkıcılıkta da gösteren Ayşe Hatun Önal ile ilgili tatsız bir haber aldım!

ÜNLÜ ŞARKICIDAN HABER ALINAMIYOR!

Bir arkadaşından, Önal'dan aylardır haber alamadığını duyunca merak edip araştırdım. Meğer ünlü şarkıcı, herkesle irtibatı koparıp kendini eve kapatmış. Sebebi ise anne acısıymış... Ekim başında annesi Şengül Önal'ı kaybeden Önal, bu acıyla baş edememiş ve depresyona girmiş.

Aylardır evden kapı dışarı çıkmadığı gibi kimseyle görüşmüyor ve kimsenin telefonunu da açmıyormuş. Menajerinin telefonlarına bile cevap vermeyen Önal, işi gücü de unutmuş.

Hayat dolu bir kadın olan Ayşe Hatun Önal, umarım bir an önce bu acıyı atlatır ve normal hayata döner.

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Ayşe Hatun Önal'dan haber alınamıyor! Ardı ardına gelen ölümler yıktı
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