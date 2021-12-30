Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler’in olaylı gecesi!

"BENCE KORONA OLDULAR"

Söz konusu görüntüler hakkında konuşan Seren Serengil "Bence korona oldular. O yüzden hastaneye gittiler. Çünkü onları her zaman maskesiz görüyoruz. Arabanın içine binerken bile maske takmıyorlar. Bence Hadise koronaya yakalandı. Hastaneden çıkıyorlar, maske takıyorlar. Ben de trafikte kovalama olayını pek sevmem. Bazen gözükmek istemiyoruz. Böyle bir vaziyette kaçıp gittiler" dedi.