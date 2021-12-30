Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler’in olaylı gecesi!

Ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in aşkı doludizgin devam ediyor. Uzun süredir magazin gündeminden düşmeyen sevgililer, önceki akşam Ulus'ta basın mensuplarıyla köşe kapmaca oynadı.
İkiliyi hastaneden çıkarken görüntüleyen basın mensupları, güvenlik görevlilerinin, "Rica ediyoruz çekmeyin, yoksa işimizden olacağız. Şikayet edeceklermiş, burada çekmeyin" demesi üzerine uzaklaştı.
Hastane önünden ayrılan muhabirler, Ulus'ta çiftin aracını bekledi. Kameraları fark eden Hadise ve Mehmet Dinçerler'in şoförü, kuralları hiçe sayarak kırmızı ışıkta geçti.
TRAFİK KONTROLÜNDE YAKALANDILAR
Kuralları hiçe sayan ünlü çift, yoğun trafikten dolayı ilerleyemeyince Levent'te çevirmeye takıldı.
Arabanın durması ile karşısında basın mensuplarını gören Mehmet Dinçlerler ile şarkıcı aşkı Hadise'nin panik halleri objektiflere yansıdı.
HADİSE'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Ünlü şarkıcı, yaşananların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak, "Yılbaşı konseri öncesi kimseyi riske atmamak adına dün PCR testi yaptırdım. Çıkan haberler neticesinde test sonucumun negatif olduğunu tüm sevenlerimle paylaşmak istedim..." ifadelerini kullandı.
"BENCE KORONA OLDULAR"
Söz konusu görüntüler hakkında konuşan Seren Serengil "Bence korona oldular. O yüzden hastaneye gittiler. Çünkü onları her zaman maskesiz görüyoruz. Arabanın içine binerken bile maske takmıyorlar. Bence Hadise koronaya yakalandı. Hastaneden çıkıyorlar, maske takıyorlar. Ben de trafikte kovalama olayını pek sevmem. Bazen gözükmek istemiyoruz. Böyle bir vaziyette kaçıp gittiler" dedi.
SON İZLERİ DE SİLDİRDİ!
Şarkıcı Hadise, geçtiğimiz haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılmıştı. Hadise, kısa bir süre sonra Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı. Hadise'nin, eski sevgilisiyle alakalı son hamlesi gündem olmuştu.
Kaan Yıldırım ile birlikteliği esnasında kendisinin ve sevgilisinin adının baş harflerini (H&K) bileğine kazıtan popçunun dövmesi katıldığı bir etkinlikte dikkat çekmişti.
Hadise'nin, ayrılık sonrası Yıldırım'dan kalan son izleri de sildirdiği ortaya çıkmıştı.