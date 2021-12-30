Haberler Günaydın Haberleri Mehmet Ali Erbil'in 'dekolte' açıklaması Ece Ronay'ı çıldırtmıştı… Gündemden düşmeyen olayla ilgili konuştu
Giriş Tarihi: 30.12.2021 07:38 Son Güncelleme: 30.12.2021 07:47

Mehmet Ali Erbil'in 'dekolte' açıklaması Ece Ronay'ı çıldırtmıştı… Gündemden düşmeyen olayla ilgili konuştu

Mehmet Ali Erbil’in ’dekolte’ açıklaması Ece Ronay’ı çıldırtmıştı… Gündemden düşmeyen olayla ilgili konuştu

Genç şarkıcı Ece Ronay'ın Mehmet Ali Erbil hakkında açtığı "Cinsel taciz" ve "Sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret" davası devam ediyor. Son olarak Adliye'ye giderek ifade veren şovmen, şarkıcı hakkında 'dekolte giyip beni arıyordu' iddialarında bulunmuştu. Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz akşam abisi Mustafa Erbil, oğlu Ali Sadi, eski eşi Nergis Kumbasar ve arkadaş grubu ile Karaköy’de bir mekanda görüntülendi. Kızı Yasmin Erbil’in kıyafetlerinin çok konuşulması sorusuna yanıt veren Mehmet Ali Erbil'e, Nergis Kumbasar da dahil oldu.

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz akşam abisi Mustafa Erbil, oğlu Ali Sadi, eski eşi Nergis Kumbasar ve arkadaş grubu ile Karaköy'de bulunan bir mekanda görüntülendi.

Erbil, "2021'de keşke bu olmasaydı dediğiniz, düzeltmek istediğiniz bir olay var mı?" sorusuna gülerek "Yok yok ben anlıyorum sizin ne demek istediğinizi, alttan alttan geliyorsunuz" dedikten sonra fenomen Ece Ronay'ın taciz iddiası sonrası dava sürecinin devam ettiğini söyledi.

Mali, kızı Yasmin Erbil'in kıyafetlerinin çok konuşulmasıyla ilgili de "Genç kız onlar, her genç kız öyle fotoğraflar çektiriyor" dedi.

Bu soru üzerine hemen araya giren anne Nergis Kumbasar "Bir dakika Yasmin dediniz, bana da sorun, ne varmış kıyafetlerinde, hiçbir şey yok, o yüzden fikrini sormanıza gerek yok" dedi.

NE OLMUŞTU?
Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda klibinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na "taciz" ve "hakaret" sebebiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Mehmet Ali Erbil, başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti.

Adliyeye tekerlekli sandalyeyle gelen Erbil'in ifadesinde, "Ece Hanım sürekli dekolteli kıyafet giyerek beni arıyordu. Ben kendisine kardeşim diye hitap ettim. Hiçbir şekilde taciz etmedim" dediği iddia edildi.

Erbil'in ifadesinin medyaya yansımasının ardından Ece Ronay suskunluğunu bozdu. 2.Sayfa programına telefonla bağlanan Ronay, iddiaları yalanladı. Davasının sonuna kadar arkasında olduğunu belirten Ronay şunları söylemişti:

"Normalde ayakta programlar sundu Mehmet Ali bey, adliyeye o şekilde gitmesi çok komik görünüyordu, bir acındırma sezdim orada.
Mehmet Ali Erbil şu anda şüpheli sıfatıyla ifade verdi ve yargılanıyor. Ben onu hiçbir zaman dekolte giyip aramadım. Bilir kişilerin bunu incelenmesini de söyledim.

Dekolteli aramadım ki aramış dahi olsam onun beni taciz etmesini meşrulaştırmaz. Kendi kızı benden 3 kat 5 kat dekolte giyiyor. Bu tarz bir şey söylemesi gerçekten çok korkunç.

Mehmet Ali beyin son çırpınışları olduğunu düşünüyorum. Bu konudan yırtamayacak.

Başlarda 'kardeşim' dedi. Klip çekildikten sonra artık o kardeşlik bir anda 'birlikte uyumak' istemeye, evine davet etmeye dönüştü.

Sizin programa katıldıktan sonra avukatı bizi aradı uzlaşmaya gitmek istedi. Ben de yardım şartı koydum, onlara herhalde fazla geldi ki kabul etmediler. Süreç şu anda yargıda ben geri adım atmayı düşünmüyorum. Mehmet Ali beye karşı hiçbir terbiyesizlik yapmadım.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmet Ali Erbil'in 'dekolte' açıklaması Ece Ronay'ı çıldırtmıştı… Gündemden düşmeyen olayla ilgili konuştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA