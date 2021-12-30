Mehmet Ali Erbil’in ’dekolte’ açıklaması Ece Ronay’ı çıldırtmıştı… Gündemden düşmeyen olayla ilgili konuştu

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz akşam abisi Mustafa Erbil, oğlu Ali Sadi, eski eşi Nergis Kumbasar ve arkadaş grubu ile Karaköy'de bulunan bir mekanda görüntülendi.
Mali, kızı Yasmin Erbil'in kıyafetlerinin çok konuşulmasıyla ilgili de "Genç kız onlar, her genç kız öyle fotoğraflar çektiriyor" dedi.
Bu soru üzerine hemen araya giren anne Nergis Kumbasar "Bir dakika Yasmin dediniz, bana da sorun, ne varmış kıyafetlerinde, hiçbir şey yok, o yüzden fikrini sormanıza gerek yok" dedi.
NE OLMUŞTU?
Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda klibinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na "taciz" ve "hakaret" sebebiyle suç duyurusunda bulunmuştu.
Mehmet Ali Erbil, başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti.
Adliyeye tekerlekli sandalyeyle gelen Erbil'in ifadesinde, "Ece Hanım sürekli dekolteli kıyafet giyerek beni arıyordu. Ben kendisine kardeşim diye hitap ettim. Hiçbir şekilde taciz etmedim" dediği iddia edildi.
Erbil'in ifadesinin medyaya yansımasının ardından Ece Ronay suskunluğunu bozdu. 2.Sayfa programına telefonla bağlanan Ronay, iddiaları yalanladı. Davasının sonuna kadar arkasında olduğunu belirten Ronay şunları söylemişti:
"Normalde ayakta programlar sundu Mehmet Ali bey, adliyeye o şekilde gitmesi çok komik görünüyordu, bir acındırma sezdim orada.
Mehmet Ali Erbil şu anda şüpheli sıfatıyla ifade verdi ve yargılanıyor. Ben onu hiçbir zaman dekolte giyip aramadım. Bilir kişilerin bunu incelenmesini de söyledim.
Dekolteli aramadım ki aramış dahi olsam onun beni taciz etmesini meşrulaştırmaz. Kendi kızı benden 3 kat 5 kat dekolte giyiyor. Bu tarz bir şey söylemesi gerçekten çok korkunç.
Mehmet Ali beyin son çırpınışları olduğunu düşünüyorum. Bu konudan yırtamayacak.
Başlarda 'kardeşim' dedi. Klip çekildikten sonra artık o kardeşlik bir anda 'birlikte uyumak' istemeye, evine davet etmeye dönüştü.