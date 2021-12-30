Mehmet Ali Erbil’in ’dekolte’ açıklaması Ece Ronay’ı çıldırtmıştı… Gündemden düşmeyen olayla ilgili konuştu

"Normalde ayakta programlar sundu Mehmet Ali bey, adliyeye o şekilde gitmesi çok komik görünüyordu, bir acındırma sezdim orada.

Mehmet Ali Erbil şu anda şüpheli sıfatıyla ifade verdi ve yargılanıyor. Ben onu hiçbir zaman dekolte giyip aramadım. Bilir kişilerin bunu incelenmesini de söyledim.