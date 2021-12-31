Bekir Aksoy’un oyuncu eşi Nazife Aksoy’un taciz davasında yeni gelişme! Ortalık karıştı!

OLAYI ANLATTI

Özetle ifadesinde İşsever, ''Olay tarihinde nöbetçi rejisör olarak görevliydi. Ben Nazife ve Uğur arasında sıkıntı olduğunu hissetti. Nazife'ye 'Ne oldu kızım' diye sordum o da 'Abla şu anda konuşmak istemiyorum dedi. Ertesi günü konuştuğumuzda kendisi bana Uğur Arda'nın dudağının kenarından öptüğünü söyledi. Ben de 'Yanlış anlaşılma olmasın emin misin' dedim olmadığını söyleyince genel sanat yönetmenine bildirmesini söyledim. Uğur'sa sorduğumda anlatıldığı gibi olmadığını söyledi.'' demişti.