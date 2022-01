Sette çok keyifli zaman geçirdik

Sezonun iddialı komedi filmleri arasına girmeyi hedefleyen 'Nalan', 7 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak. Açelya Topaloğlu ile Sergen Deveci 'nin başrolleri paylaştığı yapımda, Bülent Alkış, Bahtiyar Engin, Berna Koraltürk, Birsen Dürülü, Taha Ünal ve Hünkar Nihal Konar gibi isimler de yer alıyor. Film, eğlenceli bir dille sabah kuşağındaki kadın programlarını konu ediniyor.Öncelikle benim için bu projede yer almak çok güzel, çok keyifliydi. Bir sabah programı sunucusu olan Nalan, işine 2 yıl ara veriyor, aranın ardından bir travmasının tetiklenmesi sonucu afazi (konuşma rahatsızlığı) yani soru sorulduğunda düşündüğünün tersini söyleme hastalığı yaşıyor. Filmin devamında da bu sorunu çözme ve anlamaya çalışma süreci başlıyor.Tabii ki, çok zorlandığım bölümler oldu. Her sıkıştığımda yönetmenimiz Fatih Hoca'ya koştum. Her defasında içimi rahatlattı. Aslına bakarsanız bunlarla günlük hayatta karşılaşabiliyoruz, bazen insanların ağzından farklı bir şey çıkarken, yüzünün tersini söylediğini anlayabiliyorum. Bu da bir bakıma afazi hastalığı.Çekimler aslında çok iyiydi. Size komik gelebilir ama bizim başımıza ne geldiyse aşırı iyi anlaşmaktan geldi. Yaklaşık 1 aylık bir set sürecimiz vardı, sete çıktığımızda kafamızda her şey oturmuştu, kamera karşısında ne yapacağız diye hiç düşünmedik. Her şeyi kafamızda bitirmiştik. Sette çok eğlendik.En büyük anlaşmazlığımız, yemek yerken oraya ben oturacağım kavgası oldu. (Gülüyorlar) Setin yanı sıra Açelya çok güzeldi ayrıca benim de örnek aldığım bir isimdi. O yüzden çok saygın bir ortam oldu, kendisine bir kez daha teşekkür ederim.Dijitaldeyken tüm zamanımı oraya harcıyordum, orada bir ekibim vardı ve bunu çekmek istiyoruz deyip onu çekiyorduk. İstediğimiz saatte paylaşıyorduk, hem yazıp hem oynuyorduk. Sinema sektörüne geçince sudan çıkmış balık gibi olmadım, çünkü bu işe konservatuvar eğitimi ile başladım. Sinema işin içine girince farklı bir prodüksiyon devreye giriyor. Ben büyük keyif aldım.Ülkemiz komediye açık bir memleket, bu filmde komedi filmleri arasında yer alır mı dersen; evet çünkü durum komedisi çıkardık. Hikayeleri taşıyan bir komedi, bir anlamda bir şey anlatmak isteyen, bir derdi olan bir film. Başarılı olacağımızı düşünüyorum.Durum komedisi olan birfilm. Hiç küfür yok, cinsellik veyabel altı bir cümle yok. SadeceNalan karakterinin hastalığındankaynaklı ağzından kaçan 1-2 cümledışında bir argo yok. Bu bir tercihaslında, argoya karşı değilim ben.Ancak film böyle gelişti ve böyleyapıldı.Ben günlük hayatta küfürden,cinsellikten, argodan rahatsızolan biri değilim, karşımızdaki insanıkırmadan yapabiliriz. Bu filmdeyok ama tercih meselesi, küfürde argo da olabilir. Onlar olmadanda gülebiliriz, ama onlar olsa belkidaha da iyi olabilirdi. Sonuçta baştansona argo içeren ve cinsellikiçeren filmler de tutuyor, bununörnekleri var.Ben senaryoya bakarım,bu dram filmi, bunu kabul edememdiye bir şey demem. Alışılan bir durumvar ortada, o yüzden yapımcılarkomedi deyince onu düşünelim,şunu oynatalım diyorlar. Sonuçtaben bir oyuncuyum.Dışarıdan dram, mafyamatikbir teklif gelse beğenirsemben de kabul ederim. O da başkabir rol, başka bir şey. Onu göstermekveya onu deneyimlemek isterim.Şu an buradan gidiyorum vegüzel gidiyor.İkisi de çok farklı şeyler, nasıl ki tiyatroyu tiyatroda izlemek farklıysa sinemayı da sinemada izlemek farklıdır. İki taraf da başka bir kültür, artık pandemi ile birlikte sinema eve gelmeye başladı. Ben sinemaya gitmeyi çok özledim ve insanların tekrar sinema salonlarına döneceğini düşünüyorum. 1.5 yıldır gidememiştim, boş zaman yarattığımda ilk işim sinemaya gitmek oldu.Ben geleneksel bir kafayım, ama kendi filmimi sinemada izlemek isterdim. Tercih meselesi, çünkü insanların seni oradan görüp tanıması ve izlemesi daha iyi hissettiriyor bana.