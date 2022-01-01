Haberler Günaydın Haberleri Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi aylar sonra kızlarının yüzünü gösterdi! İşte Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’nin kızları!
Giriş Tarihi: 1.1.2022 21:06 Son Güncelleme: 1.1.2022 21:28

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi aylar sonra kızlarının yüzünü gösterdi! İşte Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’nin kızları!

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi aylar sonra kızlarının yüzünü gösterdi! İşte Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’nin kızları!

2017 yılında evlenen Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, mutlu evliliklerini sürdürüyor. Evliliklerini iki çocukla taçlandıran Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, bu sene yeni yılı evlerinde karşıladı. Ünlü çift, yeni yılı karşılarken ailece poz verdi. Bilindiği gibi ünlü çiftin kızları Alina, haziran ayında dünyaya gelmişti. Çift, aylar sonra ilk kez kızlarının yüzünü gösterdi. İşte ayrıntılar…

2017 yılında Los Angeles'ta evlenen Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, 2019 yılında oğulları Efehan'ı kucaklarına aldı. Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti, ikinci kez mutluluğu haziran ayında kızları Alina ile yaşadı.

KIZLARININ YÜZÜNÜ UZUN SÜRE SONRA İLK KEZ GÖSTERDİ

Alina'nın dünyaya gelmesiyle mutluluklarına mutluluk katan çift, yeni yılda ailece poz verdi. Kızları 40 günlük olduğu zaman yüzünü gösteren çift, Alina'nın yüzünü uzunca bir süre göstermemişti.

"SİZLERİ ALİNA İLE TANIŞTIRAYIM..."

2022 yılını evinde karşılayan çift, ailece çekildikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Fotoğraf paylaşan Sayışman fotoğrafın hemen altına, "2022'nin ilk gününde sizleri benim küçük 'calimerom' Alina ile tanıştırayım. (Evet aynı annesi). Herkese önce sağlık, sonrasında gönlünden geçen her dileğin gerçekleşeceği bir sene temenni ediyorum. Mutlu Yıllar" ifadelerini kullandı.

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Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi aylar sonra kızlarının yüzünü gösterdi! İşte Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’nin kızları!
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