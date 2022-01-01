Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi aylar sonra kızlarının yüzünü gösterdi! İşte Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’nin kızları!

2017 yılında Los Angeles'ta evlenen Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, 2019 yılında oğulları Efehan'ı kucaklarına aldı. Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti, ikinci kez mutluluğu haziran ayında kızları Alina ile yaşadı.

KIZLARININ YÜZÜNÜ UZUN SÜRE SONRA İLK KEZ GÖSTERDİ

Alina'nın dünyaya gelmesiyle mutluluklarına mutluluk katan çift, yeni yılda ailece poz verdi. Kızları 40 günlük olduğu zaman yüzünü gösteren çift, Alina'nın yüzünü uzunca bir süre göstermemişti.