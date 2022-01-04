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Giriş Tarihi: 4.1.2022

Beyazperde için gün sayıyor

Beyazperde için gün sayıyor
YAPIMCILIĞINI Bülent Baran'ın üstlendiği, Metin Yücel'in yazıp yönettiği Lübbey'in Laneti, 7 Ocak'ta Türkiye ve Azerbaycan'da sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Kültür Bakanlığı destekli filmin galası önceki gün İstanbul'da yapıldı. Basının karşısına geçen ekip, doğaüstü olaylara şahit olduklarını söyledi. Oyunculardan Seda Canbolat, çekimler süresince psikolojik destek aldığını anlattı. Başrollerini Firengiz Orucova, Metin Yücel, Melda Yazgı, Tevfik İnceoğlu ve Erdal Yavan'ın paylaştığı filmin çekimleri, İzmir'in Ödemiş İlçesi'ne bağlı, halk arasında Hayalet Köy olarak bilinen Lübbey Köyü'nde gerçekleşti.
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Beyazperde için gün sayıyor
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