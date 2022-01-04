Beyazperde için gün sayıyor

YAPIMCILIĞINI Bülent Baran
'ın üstlendiği, Metin Yücel
'in yazıp yönettiği Lübbey'in Laneti, 7 Ocak'ta Türkiye
ve Azerbaycan
'da sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Kültür Bakanlığı destekli filmin galası önceki gün İstanbul
'da yapıldı. Basının karşısına geçen ekip, doğaüstü olaylara şahit olduklarını söyledi. Oyunculardan Seda Canbolat
, çekimler süresince psikolojik destek aldığını anlattı. Başrollerini Firengiz Orucova
, Metin Yücel, Melda Yazgı, Tevfik İnceoğlu ve Erdal Yavan'ın paylaştığı filmin çekimleri, İzmir'in Ödemiş İlçesi'ne bağlı, halk arasında Hayalet Köy olarak bilinen Lübbey Köyü'nde gerçekleşti.