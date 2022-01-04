Haberler Günaydın Haberleri Sosyetik güzel Yasemin Özilhan sosyal medyada gündem oldu! Verdiği tarifin maliyeti dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 4.1.2022 15:27 Son Güncelleme: 4.1.2022 15:32

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan sosyal medyada gündem oldu! Verdiği tarifin maliyeti dudak uçuklattı!

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan sosyal medyada gündem oldu! Verdiği tarifin maliyeti dudak uçuklattı!

Bir döneme damga vuran "Doktorlar" dizisinde 'Ela' karakterine hayat veren Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakmıştı. Şimdilerde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan sosyetik güzel Yasemin Özilhan, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yasemin Özilhan bu kez de verdiği tarifle sosyal medyada gündem oldu. İşte sosyetik güzelin verdiği tarifin dudak uçuklatan maliyeti…

Doktorlar dizisindeki rolüyle şöhreti yakalayan Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından pikan cevizi kullanarak bir tarif verdi.

Oyuncunun kullandığı cevizin 1 kilosunun 760 TL olduğunu gören takipçileri, bu fiyata atıştırmalık tarifi verilmesi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

2011 yılında iş insanı izzet Özilhan ile evlenen ve 2 çocuk dünyaya getiren oyuncu Yasemin Özilhan, oyunculuğa ara vererek sosyal medya paylaşımlarına ağırlık verdi.

Instagram hesabından sık sık günlük yaşantısından kareler paylaşan Özilhan'ın verdiği bir tarif ise dikkat çekti.

KİLOSU 760 TL
Sağlık beslenmeye özen gösteren Yasemin Özilhan, bu sefer mutfağa girerek pikan cevizi kullanarak atıştırmalık tarifi verdi.

Kilosu 760 TL olan cevizle atıştırmalık yapan Özilhan'ın görenler ise "Bu hayatı Yasemin Özilhan yaşıyor" yorumunu yaptı.

PİKAN CEVİZİ NEDİR?
Dünyada "pekan" olarak bilinen bu bitki türünün kökeni Amerika'ya dayanır.

Sert kabuklu bir meyve olan pikan cevizi son derece güçlü bir antioksidan, protein ve yağ kaynağıdır.

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Sosyetik güzel Yasemin Özilhan sosyal medyada gündem oldu! Verdiği tarifin maliyeti dudak uçuklattı!
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