Sosyetik güzel Yasemin Özilhan sosyal medyada gündem oldu! Verdiği tarifin maliyeti dudak uçuklattı!

Doktorlar dizisindeki rolüyle şöhreti yakalayan Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından pikan cevizi kullanarak bir tarif verdi.
Oyuncunun kullandığı cevizin 1 kilosunun 760 TL olduğunu gören takipçileri, bu fiyata atıştırmalık tarifi verilmesi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
2011 yılında iş insanı izzet Özilhan ile evlenen ve 2 çocuk dünyaya getiren oyuncu Yasemin Özilhan, oyunculuğa ara vererek sosyal medya paylaşımlarına ağırlık verdi.
Instagram hesabından sık sık günlük yaşantısından kareler paylaşan Özilhan'ın verdiği bir tarif ise dikkat çekti.
KİLOSU 760 TL
Sağlık beslenmeye özen gösteren Yasemin Özilhan, bu sefer mutfağa girerek pikan cevizi kullanarak atıştırmalık tarifi verdi.
Kilosu 760 TL olan cevizle atıştırmalık yapan Özilhan'ın görenler ise "Bu hayatı Yasemin Özilhan yaşıyor" yorumunu yaptı.
Sert kabuklu bir meyve olan pikan cevizi son derece güçlü bir antioksidan, protein ve yağ kaynağıdır.