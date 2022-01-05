Çek mankene komşudan destek

ÇEK manken Tereza Maxova
, geçtiğimiz günlerde kendi adını taşıyan kitabını çıkardı. Çekya
'da satışa çıkan kitabın tanıtımı geçtiğimiz hafta yapıldı. Ünlü mankenin eşi Burak Öymen
de tanıtımda eşini yalnız bırakmadı. Evlendikten sonra Kaplankaya'ya yerleşen Maxova'ya bir destek de aynı yerde evi olan yakın arkadaşı manken Karolina Kurkova
'dan geldi. Ünlü model, "Arkadaşım Tereza'yı yeni kitabı için tebrik ediyorum. Çok mutluyum ve seninle gurur duyuyorum" dedi. Pandemi nedeniyle bir süredir seyahat yapamadığı için Miami
'den çıkamayan manken, sosyal medyadan arkadaşının kitabını paylaştı.