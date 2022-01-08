Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol'a takipçilerinden kızdıran soru! "Kocadan zengin olmak nasıl?" sorusuna yanıtı olay oldu!

Ünlü oyuncunun "Alişan olmasa nasıl bir hayatın olurdu hiç düşündün mü? Kocadan zengin olmak nasıl?" sorusuna verdiği yanıtla ise dikkat çekti.

Varol, söz konusu soruyu şöyle yanıtladı: "Alişan'dan önce de sonra da hayatımda hiçbir değişiklik olmadı. O zaman da kendi paramı kazanıyordum, şimdi de (Eğer kastettiğiniz zenginlik para ise). Ancak Alişan'la beraber hayatta hiçbir paranın satın alamayacağı iki evladım var. En büyük zenginlik bu. Bide bu hayat insana ne öğretiyor biliyor musunuz; kalbini temiz tutarsan hayat sana cömert davranıyor zaten. Dilerim ki Allah kalbinize sevgi versin"