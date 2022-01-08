Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol'a takipçilerinden kızdıran soru! "Kocadan zengin olmak nasıl?" sorusuna yanıtı olay oldu!

Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Alişan ile evlendikten sonra oyunculuğa ara veren Buse Varol'u Instagram'da 1.4 milyon kişi takip ediyor. Son olarak ekranlara dönmeye hazırlandığının müjdesini veren Buse Varol sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.
Ünlü türkücü Alişan ile 2018 yılında dünyaevine giren ünlü oyuncu Buse Varol, 2019'da Burak'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Varol, geçen yıl ise kızı Eliz'i kucağına almıştı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Buse varol Instagram'da soru-cevap etkinliği yaptı. Varol, 'Kocadan zengin olmak nasıl' diyen takipçisine de kayıtsız kalmadı. Güzel oyuncunun yanıtı sosyal medyaya damga vurdu.
Varol, "Alişan ile en güzel fotoğrafınızı paylaşabilir misiniz lütfen" diyen takipçisinin ricasını da kırmayarak eşiyle doğum öncesi bir pozunu yayınladı.
Varol, boşanma haberleriyle ilgili bir soruyu da es geçmedi ve "Sürekli neden ayrılıkla ilgili haber çıkıyor acaba?" diyen takipçisine "Çünkü öyle olsun istiyorlar" yanıtını verdi.
Ünlü oyuncunun "Alişan olmasa nasıl bir hayatın olurdu hiç düşündün mü? Kocadan zengin olmak nasıl?" sorusuna verdiği yanıtla ise dikkat çekti.
Varol, söz konusu soruyu şöyle yanıtladı: "Alişan'dan önce de sonra da hayatımda hiçbir değişiklik olmadı. O zaman da kendi paramı kazanıyordum, şimdi de (Eğer kastettiğiniz zenginlik para ise). Ancak Alişan'la beraber hayatta hiçbir paranın satın alamayacağı iki evladım var. En büyük zenginlik bu. Bide bu hayat insana ne öğretiyor biliyor musunuz; kalbini temiz tutarsan hayat sana cömert davranıyor zaten. Dilerim ki Allah kalbinize sevgi versin"