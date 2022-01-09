Ayşegül Melisa Doğan hakareti affetmedi

BİR dönem ekranda popüler olan bir moda programında ünlenen Ayşegül Melisa Doğan
, sosyal medyadan kendisine hakaret eden bir takipçisini mahkemeye verdi. Katıldığı bir televizyon programında "Yanaklarımda dolgu var, bişektomi yok. Dişlerim lamine... Çenede ve gıdıda dolgu var. Düzenli botoks yaptırıyorum. Kaş ve kirpik liftingi yaptırıyorum" diyen Doğan, bu açıklamasıyla bir anda sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştu.
HAKARET İÇERİKLİ PAYLAŞIM
Bir sosyal medya kullanıcısı, Doğan'ın estetikli ve estetiksiz fotoğraflarını yayınlayarak "Affedersin ama ş... dönmüşsün" sözleriyle hakaret içeren bir not düştü. Bu sözleri görmezden gelmeyen Doğan ise, savcılığa başvurarak şahsın tespit edilip cezalandırılmasını istedi. Uzlaşma bürosuna gönderilen dosyada, Doğan uzlaşmak istemeyince savcılık, hakaret suçundan dava açtı.
ÖZÜRÜ KABUL ETMEDİ
Yapılan yargılamada 23 yaşındaki Ahmet K
., sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ve yorumu da kendisinin yazdığını belirtti. Ayşegül
Melisa Doğan'ı tanımadığını söyleyen genç adam, "Kötü bir niyetim yoktu. Ayşegül'ün önceki halini görüp yeni haline sitemimi o anki heyecanla yaptım. Yaptığımın hakaret olduğunu düşünmedim. Özür dilerim" dedi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi
'nde görülen davada, suçunu kabul eden Ahmet K. 65 gün para cezasına çarptırıldı.