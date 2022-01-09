İşte Benim Stilim ile tanınan Ayşegül Melisa Doğan estetiğine hakaret edeni affetmedi!

Bir dönem ekranda popüler olan bir moda programında ünlenen Ayşegül Melisa Doğan, sosyal medyadan kendisine hakaret eden bir takipçisini mahkemeye verdi. Katıldığı bir televizyon programında "Yanaklarımda dolgu var, bişektomi yok. Dişlerim lamine... Çenede ve gıdıda dolgu var. Düzenli botoks yaptırıyorum. Kaş ve kirpik liftingi yaptırıyorum" diyen Doğan, bu açıklamasıyla bir anda sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştu.