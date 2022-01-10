Deniz Seki’nin o sözlerine Melek Mosso’dan yanıt gecikmedi

Deniz Seki, bu paylaşıma "Çok ayıp bu açıklamalar ya. Bir sürü meslektaşım adına da çok ayıp karşılıyorum bu seçmeleri! Neye göre, kime göre? Bu kadar 'özel yorumcu' varken hem de!" şeklinde yaptığı yorum kafaları karıştırdı.