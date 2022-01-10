Deniz Seki’nin o sözlerine Melek Mosso’dan yanıt gecikmedi

Deniz Seki, bir araştırma şirketinin "Türkiye'de 2021'in En İyi Şarkıcısı" anketi sonucunda çıkan sanatçılarla ilgili açıklamaları, müzik dünyasında yeni bir polemiğin başlamasına neden oldu.
Araştırma şirketinin "2021'in En İyi Şarkıcıları" diye yaptığı paylaşımda sonuçlara göre Melek Mosso, Sezen Aksu, Hadise ve Zeynep Bastık'ın 'en iyi şarkıcı' seçildiğini açıklayınca Deniz Seki'den sert tepki geldi.
Deniz Seki, bu paylaşıma "Çok ayıp bu açıklamalar ya. Bir sürü meslektaşım adına da çok ayıp karşılıyorum bu seçmeleri! Neye göre, kime göre? Bu kadar 'özel yorumcu' varken hem de!" şeklinde yaptığı yorum kafaları karıştırdı.