Umut Akyürek’ten türkü ve arabesk sürprizi

SANAT müziğinin ünlü sesi Umut Akyürek
ve eşi Oktay Ertuğrul
, dostları Şebnem Özinal
, Prof. Dr. Oğuz Özyaral
ve Özlem Mekik
'le felekten bir gece çaldı. Angelina Jolie
'ye benzerliğiyle dikkat çeken Akyürek, yeni şarkılarI için stüdyoya kapandığını söyledi. Akyürek, "Pop, türkü, arabesk her türden şarkılar söyledim. Karadeniz ve Orta Anadolu
yöresinden bir türkü ile birlikte batı ile oryantalin birleşimi bir şarkı yaptık. Sezen Aksu'nun bir şarkısını da cover'ladım. Bence bir sanatçı altından kalkabiliyorsa her tarzda söylemeli" dedi.