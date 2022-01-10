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Giriş Tarihi: 10.1.2022

Umut Akyürek’ten türkü ve arabesk sürprizi

Umut Akyürek’ten türkü ve arabesk sürprizi
SANAT müziğinin ünlü sesi Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul, dostları Şebnem Özinal, Prof. Dr. Oğuz Özyaral ve Özlem Mekik'le felekten bir gece çaldı. Angelina Jolie'ye benzerliğiyle dikkat çeken Akyürek, yeni şarkılarI için stüdyoya kapandığını söyledi. Akyürek, "Pop, türkü, arabesk her türden şarkılar söyledim. Karadeniz ve Orta Anadolu yöresinden bir türkü ile birlikte batı ile oryantalin birleşimi bir şarkı yaptık. Sezen Aksu'nun bir şarkısını da cover'ladım. Bence bir sanatçı altından kalkabiliyorsa her tarzda söylemeli" dedi.
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Umut Akyürek’ten türkü ve arabesk sürprizi
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