Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan’dan aşk itirafı sonrası ilk poz! Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan’ın mutluluk pozu!

Dizi setinde başlayan bir arkadaşlık daha yine aşka dönüştü. Bu kez bu haber, ünlü oyuncular Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'dan geldi.

DAHA ÖNCE İDDİALARI REDDETMİŞLERDİ

Aralık ayının son haftasında Etiler'de birlikte görüntülenen çift, set aşkının gerçeğe dönüştüğü ile ilgili iddialara yanıt verdi. Ünlü çift, birlikte oldukları ile ilgili iddiaları reddetmişti.