Ivana Sert’ten eşinin doğum gününde romantik kutlama! Ivana Sert’in oğlu Ateş ve eşiyle pozuna beğeni yağdı!

Türkiye'de onu herkes stil programında jüri olarak tanıdı. Son olarak Doya Doya Moda programı ile ekranlarda boy gösteren Ivana Sert sevgilisi Sezer Dermenci ile geçtiğimiz aralık ayında Maldivler'de evlendi.
Sert, "Beyaz kumların üstünde evlenmek hayalimdi, gerçekleşti. Oğlum Ateş'ten sonra bir de kız çocuk kulağa hoş geliyor. Kızım olsa Türkiye'nin stil ikonu olur" demişti.
42 yaşındaki İvana Sert, daha önce yaptığı bir açıklamada; turizmci sevgilisi Sezer Dermenci için, "Allah dualarımı duydu ve kabul etti, bana istediğim adamı yolladı" ifadelerini kullanmıştı.
Ivana Sert, önceki gün eşinin yeni yaşını kutladı. Galataport İstanbul'da doğum günü yemeği yiyen çifte, Ivana Sert'in oğlu Ateş Sert de eşlik etti.
Birlikte Yemek yiyen aile, doğum günü pastasını da hep birlikte üfledi.
O anları sosyal medya hesabından, "Canım kocam iyi ki varsın hayatımızda, iyi ki bizimlesin" notuyla paylaşan Ivana Sert'e çok sayıda beğeni ve yorum geldi.