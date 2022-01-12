4 yaşındaki çocuğuna alkol içiren emlak kralının kızı Alexandra Masis bağımlı çıktı!

Emlak kralı Dikran Masis'in kızı Alexandra Masis ile eski damadı Şafak Susamcıoğlu arasında sular durulmuyor. GÜNAYDIN'ın ilk kez gündeme getirdiği Masis'in 4 yaşındaki oğluna şarap içirdiği yönünde çıkan haberler gündeme bomba gibi düşmüştü.
Susamcıoğlu, eski eşinden, kayınbiraderi Cem Masis ve kayınpederinden şikayetçi olmuştu ancak Alexandra'nın İngilizce 'wine' (şarap) diyerek 4 yaşındaki oğluna içirdiği videoyu inceleyen savcılık, içirilenin alkol olmadığını, renkli bir sıvı olduğunu belirterek takipsizlik kararı vermişti.
Karara itiraz eden Susamcıoğlu'nun eski eşinin uyuşturucu kullandığına yönelik şikayeti üzerine Beykoz Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniği'nde rapor düzenlendi. Rapora göre Alexandra hakkında 'madde kullanım bozukluğu remisyonda' teşhisi konuldu. Beykoz 1. Aile Mahkemesi, Masis'in uyuşturucu tedavisinin başlatılmasına karar verdi. Mahkeme, Bakırköy ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Amatem tedavi merkezlerine yazı yazarak tedavi hakkında bilgi verilmesini istedi.
TESTTEN 45 GÜN KAÇTI
Oğlunun velayetinin rapora rağmen hâlâ eski eşinde olduğunu söyleyen Susamcıoğlu şöyle konuştu: "Eski eşimin oğlumun yüzüne esrar üflediğini savcılığa ilettim. Kenevir bitkileri önünde ve uyuşturucu kullanırken çekilmiş fotoğraflarıyla iddiamı kanıtladım.
Alexandra vücudundan uyuşturucuyu atmak için 45 gün kaçtı. Ancak devlet hastanesinde düzenlenen raporda uyuşturucu bağımlısı çıktı. Yasalar madde kullanan anneden velayetin alınabileceğini söylüyor, peki neden Masis ailesi için uygulanmıyor? Oğlumun başına bir şey gelse hesabını kim verecek?"