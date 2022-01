‘Bir Zamanlar Çukurova’ oyuncusu İbrahim Çelikkol: Oynadığınız her rolden küçük bır kırıntı kalır hafızanızda

Bu sezon atv 'de yayınlanan ' Bir Zamanlar Çukurova ' dizisine katılan İbrahim Çelikkol , hayatındaki seçimleri ve doğayla ilişkisini Esquire dergisine anlattı.Benim için başkarakter; senaryoya ve dizinin içindeki bütün karakterlere can veren yapım, onları yaşatan yönetmen ve var olan ekiptir. Endişe hayatın içindeki heyecandır. Neler yaşayacağını tahmin etmektense ne yapabileceğini görmek asıl olandır.Sizce de hayat tesadüflerden ibaret değil mi? Ki tesadüf dediğiniz gerçeğin ta kendisi aslında. Öyle ki sizi hayatın içine sokuyor ve orada tutunmanız için size bir şans veriyor.Benim yaşadığım hissiyatsa sanırım arkamdaki babam, annelerimizin duası ve kalbim oldu.Ben çocukluğumla ve büyüdüğüm yerle ilgili hâlâ kendimi çok şanslı hissediyorum. Tamamen gerçek, hayatla, insanlarla iç içe bir çocukluktu benimki. Sokakta büyüdüm diyebiliriz. Bozuk paraları dizip kule yapardık, lunaparka giderdik, kayığa binerdik; yani neşeyle geçen bir çocukluk var hafızamda.Günün sonunda, tercihlerim doğru ya da yanlış olsun, hiçbir zaman pişmanlık duymadım. Benim algıma göre hayat tamamen deneyimlerden ibaret.Tercihlerimizin değişmesi de bizi daha farklı deneyimlere yönlendiriyor ve sonuca baktığımızda bu ruhumuzun zenginliğini ortaya koyuyor. Basketbolun hayatımdan çıkmasından bahsedecek olursak, bu koşullar sonucu bir mecburiyetti aslında ama yine de bugün baktığımda hiç pişman değilim.Mesleğim farklı olsa da tercih ettiğim yaşam biçimi aynı olurdu. Bir şeylerden kaçmak söylemi yerine kendimi huzurlu ve kendim hissettiğim şekilde yaşıyorum demek daha doğru. Şehir hayatının enerjisinin de yeri ayrı ama bu doyuma ara ara şehirde vakit geçirerek de ulaşabiliyorum.Hayatımın genelini sakin, doğayla, hayvanlarla geçirmeyi tercih ediyorum.Erken başlanan güne bayılırım, önce bunu söyleyeyim. Hatta günün ilk ışıklarında tempolu açık hava yürüyüşü beni çok motive eder. Sonra duş, hafif bir kahvaltı ve yarım saatlik kısacık bir uyku molası.Sonrasında evimde vakit geçirmeyi seviyorum. Şömineyi yakıp biraz bahçeyle ilgilenebilirim.Gün içinde köpeğimi dolaştırmaya mutlaka çıkarım.Yakın dostlarımla birer fincan kahve derken gün benzer şekilde akar gider.Ekstrem sporları yapabilme kabiliyeti ve hissettirdiği heyecan beni farklı bir doyuma ulaştırıyor ve bu durum ruhumu da pozitif şekilde etkiliyor. Fiziksel olarak bu tarz sporlara uygun olmam beni daha da teşvik ediyor.Oyunculuk aynı bedende binlerce karakteri yaşatabilmek aslında. Öyle ki bazen hangisi gerçek karıştırabiliyorsunuz. Her birinden birer küçük anı, bir kırıntı kalıyor hafızanızda. Mesleğimi seviyorum. Değişik bir sürü hikayeyi barındırmasını, hayatın her koşuluna ait olmasını seviyorum. Kendi karakterimle de örtüşen bir işim olduğu için herkese, her duruma yargısız bir kabullenişle bakabiliyorum.Oğlum benim için bir birey, arkadaş ve umut.İçgüdülerim ona duyduğum saygıyla yönleniyorzaten. Özellikle değil, önemseyerek geçiriyoruztüm vaktimizi...Aslında babamın bana güzel kalbiyle,naifliğiyle, mertliğiyle işlediği her şeyle,bazen de öğretemediği şeylerleyolumuzu izliyoruz. Ali zatenbenim geleceğim.Doğanın hayatımdaki yerini bilmeyen yok sanırım.Yaşadığımız bu duruma kayıtsız kalmak mümkündeğildi. Dünyada her birimiz bir araya gelerek bir dengeoluşturuyoruz. Bu dengeyi korumak adına bir bütün olup,herkes gibi, her nefer gibi insani görevimi yaptım sadece.Evet, duyar duymaz gittim.Bana sorarsanız her yaş,birbiriyle kıyaslanamayacakkadar kıymetli. Zamanın karıştırdığıve hatalarıyla kendinihissettirdiği bir zamandilimi 40 yaş. Merak ettiriyorgörmek istediklerini. Birazgüçlü, naif, kırılan ve kırılganama her şeyin farkında birdönem.