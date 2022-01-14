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Giriş Tarihi: 14.1.2022

Havacılık tarihine geçen taşınma belgesel oldu

Havacılık tarihine geçen taşınma belgesel oldu
SİVİL havacılık tarihinin en büyük taşınma operasyonunu konu alan 'Mega Taşınma' belgeselinin ilk gösterimi Ortaköy'de düzenlenen galada yapıldı. Belgesel Türk Hava Yolları ekibinin 12 saatte 33 futbol sahasına eş değer 47.300 ton ağırlığındaki malzeme ve ekipmanla Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınmasını konu ediniyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı "Gerçekleştirdiğimiz taşınma operasyonu, dünya sivil havacılığı için dönüm noktalarından biri olarak kabul edilebilir" dedi. Belgesel, 16 Ocak'ta National Geographic ekranlarında olacak.
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Havacılık tarihine geçen taşınma belgesel oldu
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