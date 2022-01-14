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Giriş Tarihi: 14.1.2022 15:30 Son Güncelleme: 14.1.2022 16:06

Ünlü manken Elif Ece Uzun'un olaylı boşanma davasında flaş gelişme! İşte alacağı tazminat...

Ünlü manken Elif Ece Uzun’un olaylı boşanma davasında flaş gelişme! İşte alacağı tazminat...

Ünlü manken Elif Ece Uzun, iş insanı Mehmet Tuş ile 2019 yılında nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz yıl ikiz bebeklerini kucağına alan Uzun, şiddet gördüğünü iddia ederek koruma kararı aldırdı. Elif Ece Uzun, avukatı Nadejda Yokuş aracılığıyla Mehmet Tuş’a ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle çekişmeli boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında çiftin evlilikleri son buldu.

Manken Elif Ece Uzun, iş insanı Mehmet Tuş'un uyuşturucu kullandığını, kendisine fiziksel, ekonomik ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia ederek iki ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Hürriyet'in haberine göre; Elif Ece Uzun, avukatı Nadejda Yokuş aracılığıyla Mehmet Tuş'a 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' nedeniyle çekişmeli boşanma davası açtı.

EVLİLİK BİTTİ

İstanbul Aile Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında çiftin evlilikleri son buldu. Mahkeme, Tuş'un Uzun'a 180 bin TL tazminat ve ikiz çocuklarına aylık 3 bin 600 TL nafaka ödemesine hükmetti.

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Ünlü manken Elif Ece Uzun'un olaylı boşanma davasında flaş gelişme! İşte alacağı tazminat...
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