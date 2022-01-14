Ünlü manken Elif Ece Uzun’un olaylı boşanma davasında flaş gelişme! İşte alacağı tazminat...

Manken Elif Ece Uzun, iş insanı Mehmet Tuş'un uyuşturucu kullandığını, kendisine fiziksel, ekonomik ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia ederek iki ay uzaklaştırma kararı aldırdı.
Hürriyet'in haberine göre; Elif Ece Uzun, avukatı Nadejda Yokuş aracılığıyla Mehmet Tuş'a 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' nedeniyle çekişmeli boşanma davası açtı.
EVLİLİK BİTTİ
İstanbul Aile Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında çiftin evlilikleri son buldu. Mahkeme, Tuş'un Uzun'a 180 bin TL tazminat ve ikiz çocuklarına aylık 3 bin 600 TL nafaka ödemesine hükmetti.