‘Dava sonuçlanınca bizim de ilişkimiz netlik kazanır’

BURAK Sergen'in, kendisinden 28 yaş küçük olan 4 aylık eşi Nihan Ünsal
tarafından aldatıldığına dair kareler GÜNAYDIN
'ın özel haberiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Koronavirüse yakalanan usta oyuncu, ölüm kalım savaşı verirken aldatıldığını öğrenip yıkılmıştı. Sergen, önceki gün kadın bir arkadaşı ile Kuruçeşme
'de alışveriş yaparken görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden sanatçı, boşanma sürecinin devam ettiğini söyleyip ekledi: "Zaten aldatma olduğu kanıtlandı, bu yüzden davanın sonuçlanmasını bekliyorum." Yanındaki kişinin sevgilisi olup olmadığı sorulan Sergen, "Şu an arkadaşım olur ama boşanma süreci belli olsun o zaman netleşir zaten durumlar" diye yanıt verdi.