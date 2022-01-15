Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı’dan yıllar sonra gelen aşk itirafı!

GEÇMİŞE TAKILMIYORUM, BUGÜNÜ YAŞIYORUM



- Hayat size neler öğretti? Bu yaşınıza kadar yaşadıklarınızdan ne tür dersler çıkardınız?

- Hayat zordur, geçmişte yaşamayıp geleceği düşünmemeye çalışıyorum. Günü yaşamaya uğraşıyorum. O kadar fazla sorumluluklarım var ki. Bazen nerede nasıl uyuduğumu hatırlamıyorum. Evin işi, çocuklar, kendi işim derken gözümü açtığım an itibariyle sürekli bir devinim içindeyim. Akşam nasıl olmuş farkına varmıyorum.

- Tüm sanatçı duyarlılığınızla aşk sizin için ne ifade ediyor?

- Aşk benim için evlat demek, karşı cinse olan aşka inancım kalmadı diyebilirim... İleride nasıl olur şu an kestiremiyorum. Tabii büyük konuşmamak gerekir yine de. Ansızın kapısı çalınabilir insanın.