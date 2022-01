Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı’dan yıllar sonra gelen aşk itirafı!

- Ekranda ve tiyatro sahnesinde pek çok projede yer aldınız... İçine doğduğunuz ortamı, sanatla bu kadar haşır neşir olmanızı sağlayan çocukluğunuzu anlatır mısınız?

- Her zaman sahneyi çok sevdim, izlediğim müzikallerde oynama şansım oldu, çok çalışkandım. Sanatın neredeyse her yönüyle ilgiliydim, şanslı olduğumu düşünüyorum. Konservatuvar dışında başka bir okul düşüncem hiç olmadı. E tabii ablam her zaman yanımdaydı. Ailemiz sanatla her daim iç içe olmamızı sağladı. Bizim için süreç çok doğal olarak işledi.