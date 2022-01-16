Acun Ilıcalı’nın kızı Leyla kaza geçirmişti! Zeynep Yılmaz’dan kaza ile ilgili ilk açıklama geldi!

Kaza, dün öğle saatlerinde, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda meydana geldi. Acun Ilıcalı'nın özel şoförünün kullandığı cip, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Yol kenarına savrulan cip, ormanın içine doğru sürüklendi. Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla Ilıcalı ve arkadaşının içinde bulunduğu cipte yaralanan olmadı. Cip, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.
Sürücü ve Ilıcalı'nın kızları da başka araçla gidecekleri yere götürüldü. Leyla Ilıcalı ve arkadaşının Kartalkaya tatilinden döndükleri öğrenildi.
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, kaza sonrası ilk paylaşımını yaptı. Yılmaz, "Kızım Leyla ve çok sevdiğimiz arkadaşı Yasmin'in içinde olduğu araç dün, Kartalkaya dönüşü kayarak yoldan çıktı ve ağaca vurdu. Kızlarımız ve sürücü arkadaşımız şükürler olsun yara almadan atlattı." dedi.
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde DailyMail'e verdiği röportajda, iş hayatından özel hayatına kadar merak edilen her soruya yanıt verdi. Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı özel hayatına dair ilk kez bu kadar açık konuştu.
"Kişisel hayatım iki veya üç sezonluk bir pembe dizi olabilir" diyen Acun Ilıcalı, "Özel hayatım biraz ilginç olduğu için Türkiye'de 10 yıl üst üste en çok haberlerde yer alan kişi benim" ifadelerini kullandı.
"AİLEMİ TRAFİK KAZASINDA KAYBETTİM"
Acun Ilıcalı, açıklamasının devamında, "20 yaşında evlendim, 21 yaşında baba oldum, 22 yaşında ailemi trafik kazasında kaybettim. Kızım arabanın içindeydi. 15 kırık kemikle hayatta kaldı. 23 yaşımdayken bir motosiklet kazası geçirdim ve arkadaşım yanımda vefat etti. 24 yaşımdayken iflas ettim ve bir işim yoktu. Hayattaki her olumsuzluğu yaşadım" şeklinde konuştu.