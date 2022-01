’Maria ile Mustafa’nın ‘Gonca’sı Tuğba Tutuğ: Sahne gereği her şeyi yaparım!

Dizideki Gonca karakteri 'Mustafa'yı kaybetmemek için her yola başvurmuştu. Siz aşk için her şeyi göze alabilir misiniz?

-Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk… Eğer aşk iki taraf içinde aşk ise o zaman kör olur zaten gözler, diller lâl olur, yani aslında hımmm ben de öyle oluyor :) Ama karşılıksız bir aşk ise Gonca karakterinin yaşadığı gibi, o yoldan en erken sapakta dönmek gerek çünkü kişinin benliğine zarar verir. Mutlu etmez ki, hasta eder. Yani bana gelirsek; sevildiğime inanıp seviyorsam, çoğu şeyi göz alır mücadele ederim, sonuna kadar mücadele benim ruhumda var ama mücadelemin artık değmediğine inanmaya başladıysam ve toksik bir hal aldıysa orada her şeyi bırakırım.

Aşkı nasıl tarif ediyorsunuz?

-Aşk bir delilik bence, sonunu bile bile, zamana karşı direnip, tüm varlığınla, ruhunla, nefesinle bedeninle, kokunla, dokunla orada 'o kişiyle' olma ve olmayı isteme halidir ve o an bunun sonsuza dek süreceği illüzyonuna kapılırsın, kim bilir belki de sürer. Bilemeyiz.

Kendinizi güzel ve seksi buluyor musunuz?

-Kendimi her gün başka buluyorum ve bunu çok seviyorum, bazen bir çocuk kadar tatlı hissediyorum bazen dünyanın en seksi kadını kadar seksi olduğumu hissediyorum, bazen kendimi kainat güzeli gibi hissedip bazen de aynalara bakmıyorum, işin güzel tarafı tüm samimiyetimle söylüyorum; hepsini de seviyorum ve bunları göstermeyi de seviyorum, bir bakışla bir kostümle çok seksi hissetmemi, ardından bir toka takıp tatlı bir çocuk gibi hissetmek beni mutlu ve eşsiz hissettiriyor.

Karakterinizin en baskın özellikleri neler?

-Dürüstlük ve gurur. Benim için önemli, gururum her ne olursa olsun kırılırsa onu unutamıyorum. Kendime de unutturmuyorum. Herkes 'haksızlığa gelemem' der kimse de kendine haksızlık yaşatmasın ama bu konuda da çok ciddiyim, bir haksızlık olduğunda özellikle başkasına yapılırsa, aileme sevdiklerime, hayvanlara, masumlara, çocuklara en kötü özelliğim deli öfkem çıkıyor ortaya. Dürüstlüğe gelirsek hassas noktam bu çünkü yalan eğilimi benim için 'aptalların kendini düşürdüğü tuzak'. Yalan söyleyen, güvensiz hissettiren herkes alanımdan uzak dursun zahmet olmazsa.