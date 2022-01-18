Köpek saldırısıyla kabusu yaşamıştı! Oyuncu Hazal Erişkin’den köpeğin sahibine dava!

YÜZÜNDE YARALAR OLUŞTU

Çene kemiğinde çatlama ve dişlerindeki kırıkların yanı sıra yüzünde oluşan yaraların iltihaplanması nedeniyle bir süre dikişlerini aldıramayan oyuncu, uzun süren tedavi sürecinde iki projesini iptal etmek zorunda kaldığı için maddi manevi kayıplar yaşadığını iddia etti. Köpeğin sahibi Uğur Güven'in kusurlu olduğunu ve köpeğin ağzında ağızlık olmadığını söyleyen Erişkin, kayıpları için köpeğin sahibinin cezalandırılması için başvuruda bulundu.