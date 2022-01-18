Haberler Günaydın Haberleri Organizasyon duvara tosladı
Giriş Tarihi: 18.1.2022

Organizasyon duvara tosladı

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Organizasyon duvara tosladı
Oğuzhan Koç, önceki akşam Sarıyer'deydi. Mekanın kapısında basın mensuplarının olduğunu öğrenen Koç, filmleri aratmayacak bir kaçış planı yaptı. Demet Özdemir'le biten ilişkisine dair soruları yanıtlamak istemeyen şarkıcı, aracını mekanın otopark kısmına yanaştırdı.



Mekanın valeleri de gazetecilerin görüntü almasını engellemek için otoparkın ışıklarını kapatıp girişe bir minibüs yanaştırdı. Ama minibüs duvara çarpıp hasar gördü. Koç, o sırada kaçmaya çalıştı ama yine de görüntülenmekten kurtulamadı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Organizasyon duvara tosladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA