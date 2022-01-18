Organizasyon duvara tosladı

Oğuzhan Koç
, önceki akşam Sarıyer
'deydi. Mekanın kapısında basın mensuplarının olduğunu öğrenen Koç, filmleri aratmayacak bir kaçış planı yaptı. Demet Özdemir
'le biten ilişkisine dair soruları yanıtlamak istemeyen şarkıcı, aracını mekanın otopark kısmına yanaştırdı.
Mekanın valeleri de gazetecilerin görüntü almasını engellemek için otoparkın ışıklarını kapatıp girişe bir minibüs yanaştırdı. Ama minibüs duvara çarpıp hasar gördü. Koç, o sırada kaçmaya çalıştı ama yine de görüntülenmekten kurtulamadı.