Sosyete onları konuşuyor! Malkoç Süalp ile Melis Çiftçi aşkının ilk karesi!

Aşıklar, Melis Hanım'ın kuzeni Alize Dinçkök ve sevgilisi Başar Kozanoğlu ile birlikte kayak tatiline gelmiş. Gün boyu pistlerin tozunu attırıp akşamları da otelin düzenlediği renkli partilerde müzik ve eğlencenin tadını çıkardılar. Çiçeği burnunda aşıklar Melis Çiftçi ile Malkoç Süalp'in çok iyi anlaştığını ve çok mutlu olduklarını duyuyordum, doğruymuş. Üç gün boyunca hep el ele göz gözeydiler ve mutluluktan gözlerinin içi gülüyordu. Umarım mutlulukları daim olur.