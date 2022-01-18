Sosyete onları konuşuyor! Malkoç Süalp ile Melis Çiftçi aşkının ilk karesi!

Oyuncu Bade İşçil ile tanıştıktan 1.5 ay sonra evlenen, 2.5 yıl sonra da boşanan Malkoç Süalp'in, Melis Çiftçi ile sürpriz aşkını ilk bu köşeden öğrenmiştiniz.
12 yıl evli kaldığı Galatasaray eski yöneticisi Ergun Gürsoy'un oğlu Ali Gürsoy'dan Aralık 2020'de boşanan Melis Çiftçi ile üç aydır flört eden Malkoç Süalp'in birlikte ilk fotoğraflarını da bu köşede görüyorsunuz. Melis Çiftçi ve Malkoç Süalp'e, hafta sonu Palandöken'deki bir otelde rastladım.
Aşıklar, Melis Hanım'ın kuzeni Alize Dinçkök ve sevgilisi Başar Kozanoğlu ile birlikte kayak tatiline gelmiş. Gün boyu pistlerin tozunu attırıp akşamları da otelin düzenlediği renkli partilerde müzik ve eğlencenin tadını çıkardılar. Çiçeği burnunda aşıklar Melis Çiftçi ile Malkoç Süalp'in çok iyi anlaştığını ve çok mutlu olduklarını duyuyordum, doğruymuş. Üç gün boyunca hep el ele göz gözeydiler ve mutluluktan gözlerinin içi gülüyordu. Umarım mutlulukları daim olur.