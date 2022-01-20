Sunucu Nursel Ergin’in kızını gören kardeşi sanıyor! Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin küçük yaşta anne olmuştu!

Gelinim Mutfakta ile ekrana dönen başarılı sunucu Nursel Ergin, Hürriyet'e verdiği röportajdaki açıklamaları ile gündeme geldi.
Bir dönem ekranların ilgi ile takip edilen yarışma programlarından 'Var mısın Yok musun?' ile ünlenen ve sonrasında oyunculuk ve sunuculuk yapmaya başlayan Nursel Ergin son açıklamalarıyla sosyal medyaya damga vurdu.
Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Nursel Ergin, "Siz nasıl bir kayınvalide olursunuz?" sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı. Ergin, şunları söyledi:
"FENA BİR KAYNANA OLURUM"
"Fena bir kaynana olurum. Biraz dominantım çünkü. Hayatlarına karışmam ama bazı şeyleri empoze etmeye çalışırım bence"
"BİR TARAF VARSA, KAYINVALİDELERİ TUTUYORUM"
Programda bir tarafı olmadığını söyleyen ünlü sunucu, " İnanın yok. Ama kayınvalidelere çok fazla sempatim var. Eğer tutmam gereken bir taraf varsa, kayınvalideleri tutuyorum, gelinleri değil." şeklinde konuştu.
Sosyal medyanın da ilgi ile takip ettiği isimlerden olan Nursel Ergin'in özel hayatı da oldukça merak ediliyor. Yetiştirme yurdunda büyüyen ve 18 yaşında evlilik yapan Nursel Ergin'in 23 yaşında bir de kızı var.
Nursel Ergin'in kızı Bengü ile pozlarını görenler kardeşi sanıyor. Verdiği röportajda "Arkadaş gibi takıldığım bir kızım var. İnsanlar çok şaşırıyor ama ben çok genç yaşta; 19'umda anne oldum" diyen Nursel Ergin'in kızı Bengü güzelliğiyle de dikkat çekiyor.
Öte yandan küçük yaşta evlenmeyi, anne olmayı doğru bulmadığını dile getiren Nursel Ergin şunları söyledi:
"Dezavantajları ve avantajları var tabii ama neticede yanlış buluyorum o kadar küçük yaşta anne olmayı. Kimse o kadar küçükken anne olmasın. Gençliğini yaşayamıyorsun..."
Ergin "Küçük yaşta evlenmek hataydı" mı diyorsunuz? sorusuna ise "Asla. Ben yuvada büyümüş, yalnız başına genç bir kızdım. Bir eve, bir yuvaya ihtiyacım vardı. Kızımın babası Yavuz ve kayınvalidem, boşluklarımı dolduracak insanlardı..." şeklinde yanıt verdi.