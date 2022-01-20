Sunucu Nursel Ergin’in kızını gören kardeşi sanıyor! Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin küçük yaşta anne olmuştu!

Bir dönem ekranların ilgi ile takip edilen yarışma programlarından 'Var mısın Yok musun?' ile ünlenen ve sonrasında oyunculuk ve sunuculuk yapmaya başlayan Nursel Ergin son açıklamalarıyla sosyal medyaya damga vurdu.

Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Nursel Ergin, "Siz nasıl bir kayınvalide olursunuz?" sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı. Ergin, şunları söyledi: