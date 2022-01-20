Ünlü sanatçı Safiye Soyman ile Faik Öztürk’e dolandırıcılıktan 10 yıla kadar hapis istemi!

'İŞ YERİ SAHİBİ FAİK ÖZTÜRK, OĞLU DA İŞİN BAŞINDA DURDU'

İddianamede tanık ifadelerine yer verilen çalışanlar ise iş yeri sahibinin Faik Öztürk olduğunu ve oğlunun sürekli olarak işin başında durduğunu söyledi. Tesiste çalışan Nuray Ç., firmanın kapandığı gün bahşiş kutusunu bile Öztürk'ün oğlunun aldığını öne sürerek "Faik Öztürk en küçük hatalarda dahi sinirlenir, personelin yerini değiştirirdi. Safiye Soyman 2 kez lokantaya geldi. Üç aylık maaşım da içerde kaldı" dedi. Tesislerde 1 yıl çalıştığını anlatan çalışanlardan Mehmet A. da firma sahiplerinin Faik Öztürk ve Safiye Soyman olduğunu belirterek "Kira sözleşmesi, içecek alışverişi, reklam harcamalarını Faik Öztürk yapıyordu. Öztürk'ün oğlu sürekli iş yerinde bulunuyordu" ifadelerini kullandı.



'TANINMIŞ KİŞİLER OLDUĞU İÇİN İTİMAT ETTİK'

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya müşteki ve taraf avukatları katılırken, sanıklar Faik Öztürk, Safiye Soyman ve Berrin Canbolat yer almadı. Tesise yaklaşık 100 bin liralık unlu mamulleri satıp, parasını alamadığını öne süren şikayetçi toptancı, duruşmada iddialarını şöyle dile getirdi:



"Bizim şirketimiz unlu mamuller toptancısıdır. Sanık Faik şirketimize gelerek bizden Bozüyük'te bulunan işletmesi için ürün almak istediğini söyledi. Kendisi ile anlaştık. Kendisine 100 bin liraya yakın unlu mamullerde kullanılan ürün verdik. Karşılığında herhangi bir senet ya da kıymetli evrak almadık. Fatura düzenledik. Fatura düzenlediğimiz için senet yerine geçtiğini düşündük. Kendileri tanınmış kişiler olduğu için itimat ettik. Az miktarda kısmi ödeme yaptılar ancak başka ödeme yapmadılar. Bizimle ürün alımı konusunda anlaşma için sanık Faik Öztürk geldi. Daha sonraki günlerde de Safiye Soyman ile birlikte geldiler ancak ben kendisi ile görüşemedim. Sanık Berrin Canbolat'ı şikayetçi olduktan sonra duydum. Sanık Berrin ile herhangi bir görüşmemiz olmadı. Varlığından dahi haberdar değildim. Faik Öztürk kendisini bu işletmenin sahibi olarak tanıttı. Satın almaları sanık Faik Öztürk yaptı. Kısmi ödemeyi şirketin muhasebecisi havale yoluyla bizim hesabımıza yaptı. Sanık Faik bir süre bizi oyaladı, reklam çekimlerinde olduğunu söyledi. Aldığı malzemelerin tutarı 25 bin lira olunca bize ödeme yapacaktı. Sonra peyderpey malzeme almaya devam etti ve bize olan borcu 100 bin liraya ulaştı. İcraya vermeden önce kendisi ile görüşme yaptık. Bize maddi sıkıntılarının olduğunu, ödeme yapacağını söyledi. Kendisi sanatçı olduğu için icraya verilmesinin sıkıntı oluşturacağını söyledi. Bundan sonra birkaç kez görüşme yaptık. Daha sonraki aramalarda kendisine ulaşamadım."

Mahkeme heyeti, duruşmayı Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün de savunmalarının alınması için 31 Mayıs'a erteledi.