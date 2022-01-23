Sinan Akçıl: Hain darbe girişiminin ertesi günü birine evlenme teklifi ettim...

Sürekli yanında olmasında başka sakıncaları var. Çok burun buruna olunca monotonluk oluyor. Sahnede flörtöz kimliğine giremiyorsun. Hep, orada ne yapıyor, izliyor mu diye düşünüp konsantren bozuluyor. Oradaki o hayran da çekiniyor, eşi ya da kız arkadaşı orada diye.

Aynı mesleği yapan iki oyuncu mesela, biri çok popüler diğeri 10 yıldır çalışmıyor. Bu sorun oluyor. Sokaktaki ilginin diğerine kayması evde bambaşka sıkıntılar yaşatabiliyor.

Hain darbe girişiminin ertesi günü birine evlenme teklifi ettim. O kadar büyük bir travma yaşattı ki bana o olay. Böyle bir hayatı, daha güçlü yaşamamız gerektiğini düşündüm.