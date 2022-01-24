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Giriş Tarihi: 24.1.2022 07:25 Son Güncelleme: 24.1.2022 07:38

İbrahim Tatlıses’ten sonra oğlu Ahmet Tatlı’yı da… Kader mi tesadüf mü?

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
İbrahim Tatlıses’ten sonra oğlu Ahmet Tatlı’yı da… Kader mi tesadüf mü?

İbrahim Tatlıses’in ilk eşi Adalet Hanım ile evliliğinden olan büyük oğlu Ahmet Tatlı, geçen hafta özel bir hastanede beyin ameliyatı olmuştu. Ahmet Tatlı’nın beyin ameliyatını Prof. Dr. İlhan Elmacı’nın yaptığı ortaya çıktı. Aynı doktor 14 Mart 2011’de Maslak’ta silahlı saldırıya uğrayan ve kafasından vurulan İbrahim Tatlıses’i, 6 saat süren ameliyatla hayata döndüren doktordu. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlı’yı kaleme aldı. İşte o yazı…

İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara ile evliliğinden dünyaya gelen büyük oğlu Ahmet Tatlı geçen hafta Ulus'taki özel bir hastanede beyin ameliyatı olmuştu.

Tatlı'nın ameliyatından birkaç gün sonra aynı hastanede yatan bir arkadaşımı ziyarete gittim. Laflarken, Tatlı'nın beyin ameliyatını Prof. Dr. İlhan Elmacı'nın yaptığını söyledi.

İlhan Hoca'nın adını duyunca, 14 Mart 2011'e gittim! İbrahim Tatlıses'in, İbo Show çıkışında, Maslak'ta kurşunlandığı ve kafasından vurulduğu tarihe... Tatlıses, öldü diye düşünülürken 6 saat süren ameliyatla hayata tutunmuştu.

O ameliyatı yapan ve Tatlıses'i hayata döndüren Prof. Dr. Elmacı idi. Kader mi tesadüf mü bilmiyorum ama İlhan Hoca, ünlü sanatçıdan sonra oğlunu da hayata döndürmüş.

Öğrendiğime göre Tatlı'nın durumu da çok ciddiymiş ama İlhan Hoca başarılı bir ameliyat gerçekleştirmiş.

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İbrahim Tatlıses’ten sonra oğlu Ahmet Tatlı’yı da… Kader mi tesadüf mü?
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