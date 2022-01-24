İbrahim Tatlıses’ten sonra oğlu Ahmet Tatlı’yı da… Kader mi tesadüf mü?

İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara ile evliliğinden dünyaya gelen büyük oğlu Ahmet Tatlı geçen hafta Ulus'taki özel bir hastanede beyin ameliyatı olmuştu.
Tatlı'nın ameliyatından birkaç gün sonra aynı hastanede yatan bir arkadaşımı ziyarete gittim. Laflarken, Tatlı'nın beyin ameliyatını Prof. Dr. İlhan Elmacı'nın yaptığını söyledi.
İlhan Hoca'nın adını duyunca, 14 Mart 2011'e gittim! İbrahim Tatlıses'in, İbo Show çıkışında, Maslak'ta kurşunlandığı ve kafasından vurulduğu tarihe... Tatlıses, öldü diye düşünülürken 6 saat süren ameliyatla hayata tutunmuştu.