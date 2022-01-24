Haberler Günaydın Haberleri Ünlü sanatçı Şafak Sezer yolda mahsur kaldı! Şafak Sezer: 6 saattir buradayız!
Giriş Tarihi: 25.1.2022 01:30 Son Güncelleme: 25.1.2022 02:03

Ünlü sanatçı Şafak Sezer yolda mahsur kaldı! Şafak Sezer: 6 saattir buradayız!

Ünlü sanatçı Şafak Sezer yolda mahsur kaldı! Şafak Sezer: 6 saattir buradayız!

İstanbul'da hafta sonu etkisini göstermeye başlayan kar yağışı bugün akşam saatlerinde şiddetli bir şekilde devam etti. İstanbul'da tüm uyarılara rağmen alınmayan önlemler nedeniyle binlerce vatandaş karın ortasında mahsur kaldı. Ünlü sanatçı Şafak Sezer de yolda mahsur kalanlar arasında yer aldı. Ünlü sanatçı Şafak Sezer sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. İşte ünlü sanatçının yaptığı o paylaşım...

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yolda kalan Şafak Sezer ise sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Ünlü sanatçı Şafak Sezer'de İstoç kavşağında yaklaşık 6 saattir trafikte kaldığını sosyal medya hesabından video paylaşarak bildirdi.

Ünlü sanatçı Şafak Sezer yolda mahsur kaldı! Şafak Sezer: 6 saattir buradayız! | Video

"6 SAATTİR HİÇBİR ŞEY KIMILDAMIYOR! SESİMİZİ DUYUN"

Şafak Sezer, sosyal medyadan paylaştığı videoda, "İstoç kavşağındayız, Mahmutbey gişelerine yakın. Yaklaşık 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk bayanlar var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Devlet yetkililerine sesleniyorum. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın. Rica ediyorum, biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz ama burada da hastalar var" dedi.

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Ünlü sanatçı Şafak Sezer yolda mahsur kaldı! Şafak Sezer: 6 saattir buradayız!
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