İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yolda kalan Şafak Sezer ise sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI
Ünlü sanatçı Şafak Sezer'de İstoç kavşağında yaklaşık 6 saattir trafikte kaldığını sosyal medya hesabından video paylaşarak bildirdi.
Ünlü sanatçı Şafak Sezer yolda mahsur kaldı! Şafak Sezer: 6 saattir buradayız! | Video
"6 SAATTİR HİÇBİR ŞEY KIMILDAMIYOR! SESİMİZİ DUYUN"
Şafak Sezer, sosyal medyadan paylaştığı videoda, "İstoç kavşağındayız, Mahmutbey gişelerine yakın. Yaklaşık 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk bayanlar var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Devlet yetkililerine sesleniyorum. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın. Rica ediyorum, biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz ama burada da hastalar var" dedi.