Fatma Girik hakkında bu gerçeği kimse bilmiyordu! Kazandığı ilk para ile bakın ne almış...

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayata veda etti. Kovid-19'a bağlı zatürre tedavisi gören Girik'in çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Bugüne kadar 200'e yakın filmde rol alan Fatma Girik, ardında bıraktıklarıyla hafızalarda ve kalplerdeki yerini korumaya devam edecek.
KAZANDIĞI İLK PARAYLA MUZ VE BLUZ ALDI
1942'de İstanbul'da dünyaya gelen Fatma Girik işçi bir ailenin kızıydı. Komşuları, filmlerde figüranlık yapıyordu. 14 yaşında sinema ile tanıştı. İlk kazandığı parayla mavi bir bluz ve hayatında ilk kez yediği muz almıştı. İlk başrolünü Leke (1957) adlı köy filminde oynadı. Memduh Ün'ün 1960'da Ölüm Peşimizde filmiyle adını duyurdu. Ün ile bu tanışıklığı 60 yıllık bir aşka evrildi. Akla ilk gelen filmleri: Japon İşi (1987), Yılanların Öcü (1985), Kanlı Nigar (1981), Ağrı Dağı Efsanesi (1975), Toprak Ana (1973), Şoför Nebahat (1970), Menekşe Gözler (1969), Ezo Gelin (1968), Avare Kız (1966), Hırsız (1965), Galatalı Fatma (1964)...
KAMERA ARKASINDA DA GÖREV ALDI
Pek bilinmese de beyaz perdedeki başarısını kamera arkasındaki görevleriyle de perçinleyen bir isimdi Fatma Girik. 1978 yılında Kemal Sunal'la birlikte Can Film adlı yapım şirketini kurup yapımcılık yapmaya başladı. Bu ortaklığın ilk filmi 'Yüz Numaralı Adam' filmiydi. Girik, 1978 tarihli 'Yüz Numaralı Adam' ve 'İnek Şaban' ile 1979 tarihli 'Bekçiler Kralı' ve 'Dokunmayın Şabanıma' filmlerde yapımcı olarak karşımıza çıktı.
Yapımcılığının yanı sıra senaryoda 19
86 yılında Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu 'Garip' filminin senaryosuna imza atan isimlerden biriydi. Yönetmenliğini, yapımcılığını ve senaristliğini Memduh Ün'ün üstlendiği filmde Fatma Girik, Memduh Ün ve Bülent Oran'la birlikte senaryoya katkıda bulundu. 1990 tarihli 'Gün Ortasında Karanlık' filminin sanat yönetmenliğini üstlenen Girik, 1984 tarihli 'Postacı' filminin dekor tasarımında görev aldı.
BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI
1987'de TRT'de yayınlanan Gönül Dostları adlı diziyle televizyona geçen Fatma Girik, 1989 yerel seçimlerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den (SHP) İstanbul Şişli Belediye Başkanı seçildi, 1994'e kadar devam etti. Ardından tekrar ekranlara dönen sanatçı, Söz Fato'da adlı bir televizyon programının sunuculuğunu yaptı.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Fatma Girik'in cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bodrum'da Memduh Ün'ün yanına defnedilecek. Fatma Girik'in son fotoğrafını yeğeni Ahu Turanlı şu sözlerle paylaşmıştı: "Biz 2021'i hastanede uğurluyoruz... İnşallah 2022 hepimiz için güzel ve sağlıklı günler getirir."