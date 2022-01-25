Fatma Girik hakkında bu gerçeği kimse bilmiyordu! Kazandığı ilk para ile bakın ne almış...

KAMERA ARKASINDA DA GÖREV ALDI

Pek bilinmese de beyaz perdedeki başarısını kamera arkasındaki görevleriyle de perçinleyen bir isimdi Fatma Girik. 1978 yılında Kemal Sunal'la birlikte Can Film adlı yapım şirketini kurup yapımcılık yapmaya başladı. Bu ortaklığın ilk filmi 'Yüz Numaralı Adam' filmiydi. Girik, 1978 tarihli 'Yüz Numaralı Adam' ve 'İnek Şaban' ile 1979 tarihli 'Bekçiler Kralı' ve 'Dokunmayın Şabanıma' filmlerde yapımcı olarak karşımıza çıktı.

Yapımcılığının yanı sıra senaryoda 19

86 yılında Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu 'Garip' filminin senaryosuna imza atan isimlerden biriydi. Yönetmenliğini, yapımcılığını ve senaristliğini Memduh Ün'ün üstlendiği filmde Fatma Girik, Memduh Ün ve Bülent Oran'la birlikte senaryoya katkıda bulundu. 1990 tarihli 'Gün Ortasında Karanlık' filminin sanat yönetmenliğini üstlenen Girik, 1984 tarihli 'Postacı' filminin dekor tasarımında görev aldı.