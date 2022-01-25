Haberler Günaydın Haberleri Yalnız Kurt dizisinin başrol oyuncusu Hasan Denizyaran ilk kez konuştu!
Giriş Tarihi: 25.1.2022 13:11 Son Güncelleme: 25.1.2022 13:44

Yalnız Kurt dizisinin başrol oyuncusu Hasan Denizyaran ilk kez konuştu!

Yalnız Kurt dizisinin başrol oyuncusu Hasan Denizyaran ilk kez konuştu!

ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalnız Kurt, 28 Ocak Cuma günü ilk bölümüyle ekrana gelecek. Ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanan Yalnız Kurt dizisinin başrol oyuncularından Hasan Denizyaran ilk kez konuştu: İzleyicileri dikkatli izlediklerinde yakalayacakları bir sürü detay bekliyor...

atv ekranlarında cuma günü ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanan Yalnız Kurt dizisinin başrol oyuncularından Hasan Denizyaran; "İzleyicileri dikkatli izlediklerinde yakalayacakları bir sürü detay bekliyor" dedi.

DÖVÜŞ EĞİTİMLERİ ALDI

Yalnız Kurt'u tercih etmesinin sebepleri arasında projenin aksiyon olması, yakın dönem siyasetini konu alması ve Osman Sınav imzası taşımasının kendisi için en önemli etkenler olduğunu söyleyen başarılı oyuncu; "Karakter rolü olduğu için oyunculuğuma ve kariyerime büyük katkı sağlayacağını düşündüm. Çok yoğun bir hazırlık sürecim oldu. Diyet, spor ve dövüş sanatları eğitimlerimin yanı sıra günümün büyük bölümünü oyuncu koçumla çalışarak ve rolüme hazırlanarak geçirdim" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak dizide, yaşanan darbeler, cinayetler, anarşi ve terör olayları ele alınacak.

Yalnız Kurt yakında atv'de "Kadir Mevla seni namerde muhtaç etmesin"

Tanıtımlarıyla büyük ilgi gören dizinin oyuncu kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'tan aksiyon dolu yeni fragman! Osman Sınav'dan Yalnız Kurt yakında atv'de başlıyor

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yalnız Kurt dizisinin başrol oyuncusu Hasan Denizyaran ilk kez konuştu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA