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Giriş Tarihi: 27.1.2022 08:21 Son Güncelleme: 27.1.2022 08:38

Bir garip boşanma! Manken Elif Ece Uzun: Eve boşandığımıza dair belgeler gelince şok olduk!

Bir garip boşanma! Manken Elif Ece Uzun: Eve boşandığımıza dair belgeler gelince şok olduk!

Manken Elif Ece Uzun, önceki gün Şanlıurfa’da gerçekleşen Doğunun İncileri ödül töreninde görüntülendi. İkiz çocuk annesi olan Elif Ece Uzun, eşi Mehmet Tuş ile sorunlarını aşıp barıştıklarını söyledi. Ancak manken, bu süreçte başından geçen ilginç olayı muhabirlerle paylaştı. Elif Ece Uzun "İstemeden boşandık..."

Elif Ece Uzun, 2019'da nikah masasına oturduğu, ikiz kızları Vera ve Alin'in babası olan iş insanı Mehmet Tuş'tan geçtiğimiz yıl boşanmıştı.

Manken Elif Ece Uzun, önceki gün Şanlıurfa'da gerçekleşen Doğunun İncileri ödül töreninde görüntülendi.

İkiz çocuk annesi olan Uzun, eşi Mehmet Tuş ile sorunlarını aşıp barıştıklarını söyledi. Ancak manken, bu süreçte başından geçen ilginç olayı şöyle anlattı:

"Evliliğimize bir şans daha vermek istedik ancak boşanma davası için verdiğimiz dilekçeyi geri çekmeyi unutmuşuz. Eve boşandığımıza dair belgeler gelince şoke olduk."

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Bir garip boşanma! Manken Elif Ece Uzun: Eve boşandığımıza dair belgeler gelince şok olduk!
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