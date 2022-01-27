Bir garip boşanma! Manken Elif Ece Uzun: Eve boşandığımıza dair belgeler gelince şok olduk!

Elif Ece Uzun, 2019'da nikah masasına oturduğu, ikiz kızları Vera ve Alin'in babası olan iş insanı Mehmet Tuş'tan geçtiğimiz yıl boşanmıştı.
Manken Elif Ece Uzun, önceki gün Şanlıurfa'da gerçekleşen Doğunun İncileri ödül töreninde görüntülendi.
İkiz çocuk annesi olan Uzun, eşi Mehmet Tuş ile sorunlarını aşıp barıştıklarını söyledi. Ancak manken, bu süreçte başından geçen ilginç olayı şöyle anlattı:
"Evliliğimize bir şans daha vermek istedik ancak boşanma davası için verdiğimiz dilekçeyi geri çekmeyi unutmuşuz. Eve boşandığımıza dair belgeler gelince şoke olduk."