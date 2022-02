Destan’ın ‘Akkız’ı Ebru Şahin: Kim demiş aksiyon erkek işi diye...

HER GÜN ÇİFTLİKTE ÇALIŞTIK

■ 'Destan'daki 'Akkız' rolü için uzun ve zorlu bir hazırlık süreci geçirdiniz. Biraz bahseder misiniz?

Yoğun ve zor bir hazırlık süreciydi. Her gün yaklaşık altı saat profesyonel eğitmenlerle çiftliklerde çalıştık. Kılıç, yakın dövüş, at binme ve okçuluk eğitimleri aldık. Tarih profesörleriyle dönemi çalıştık. Süreç ne kadar zorlu olsa da sete çıktığımızda ayakları yere basan bir karakter ve hikâye yarattık. Zorluklar motivasyonla keyfe dönüştü.