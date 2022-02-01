Destan’ın ‘Akkız’ı Ebru Şahin: Kim demiş aksiyon erkek işi diye...

BENİ KALPLERİNE KABUL EDEN ÇOK İNSAN VAR

■ Şöhretin yıpratıcı tarafından korunmak için özel bir çabanız var mı?

Sevdiğim ve istediğim işi yapıyorum. Bunun getirisi olarak da tanınır olmamdan dolayı bir rahatsızlık duymuyorum. Çünkü beni evlerine, kalplerine kabul eden birçok insan var. Bu benim için çok kıymetli. Genel olarak hayata pozitif tarafından bakmaya çalışırım.

■ Son dönemde bir programda söylediğiniz şarkı da dikkat çekti. Şarkı söylemeyi sever misiniz, kimleri dinler ya da söylersiniz?

Şarkı söylemeyi de, müzik dinlemeyi de çok seviyorum. Dinlediğim yerli-yabancı birçok parça var. Müzikte kalıplara bağlı kalmak ve bu anlamda tek türe ait olmak bana göre değil. Bana parçayı yaşatan ve ruhu olan her şeyi dinlerim.