Şevval Şahin çark etti! İfadesini değiştiren manken Şevval Şahin bu defa barıştığı sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ı savundu!

KARAKOLDA İFADEMİ OKUMADAN İMZALADIM

İfade verdiği esnada gözyaşlarını tutamayan manken, "İkisi itişmeye başladılar ve Kerem dengesini kaybederek sandalyeyle denize düştü. Ben Yiğit'e 'Ne yapıyorsun sen' derken Kerem denizden çıkmıştı. Ardından Yiğit gitti ve Kerem'le ikimizi bir odaya aldılar. Ben de çok üzüldüm, rencide edici bir durum, şok içindeydim. Olay direkt magazine yayıldı. Yiğit bir arkadaşımıza videoyu atmış o da magazine vermiş. Ben karakola gittiğimde ifademi okumadan imzaladım. Sonradan yanlışlıklar olduğunu gördüm ve tekrar ifade vermeye gittim. Olayı kızıştıran Kerem'di. Olayların buraya geleceği asla aklıma gelmezdi" dedi.