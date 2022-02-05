Şevval Şahin çark etti! İfadesini değiştiren manken Şevval Şahin bu defa barıştığı sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ı savundu!

HAKİM DAVAYI ERTELEDİ
Şahin, "Yiğit geldi ve yanımıza oturdu. Özür dileyerek bir şey sormak istediğini söyledi. Ben Yiğit'e 'Kerem yüzünden ayrılmadık ben istedim' dedim. Yiğit de Kerem'e 'Fırsatçısın' dedi. Ardından Kerem 'Türkiye'deki uçakların yüzde 30'u benim. Ben istersem seni ülkeye sokarım istersem sokmam' dedi ve garsonu çağırarak Yiğit'i masadan kaldırmasını istedi" diye konuştu.
Kamışlı'nın avukatının sanık Aral ile sevgili olup olmadıklarını sorması üzerine Şahin, "Evet sevgiliyiz" yanıtını verdi.
Tanıklar arasında masaya servis yapan bir garsonlardan biri, Kerem Kamışlı'nın kendisini çağırıp Yiğit Marcus Aral'ı masadan kaldırmasını istediğini söyledi. Aral'ın "Sen kimsin de beni kaldırıyorsun" dedikten sonra Kamışlı'yı sandalyeyle birlikte denize attığını ve ikiliye küfürler yağdırdığını söyleyen garson, "Çektiği videoya ben engel oldum, kendisini dışarı çıkardım" dedi. Bunun üzerine Şahin "Yiğit sandalyeyle asla tutmadı, Kerem sandalyeyle birlikte düştü" diye karşı çıktı.
Kamışlı'nın avukatı, Şahin'in Aral'la ilişkisinin tekrar başlamasını gerekçe göstererek 8 ay sonra ifade değiştirdiğini söyledi. Bunun üzerine Aral'ın avukatı, "Müvekkilim mağduriyet yaşamaktadır. Amerika'da vatandaşlık başvurusu vardır ve sıkıntıya düşmektedir. Yakalama emrinden dolayı ülkeye gelememektedir" diyerek beraat talep etti. Mahkeme davayı erteledi.
KARAKOLDA İFADEMİ OKUMADAN İMZALADIM
İfade verdiği esnada gözyaşlarını tutamayan manken, "İkisi itişmeye başladılar ve Kerem dengesini kaybederek sandalyeyle denize düştü. Ben Yiğit'e 'Ne yapıyorsun sen' derken Kerem denizden çıkmıştı. Ardından Yiğit gitti ve Kerem'le ikimizi bir odaya aldılar. Ben de çok üzüldüm, rencide edici bir durum, şok içindeydim. Olay direkt magazine yayıldı. Yiğit bir arkadaşımıza videoyu atmış o da magazine vermiş. Ben karakola gittiğimde ifademi okumadan imzaladım. Sonradan yanlışlıklar olduğunu gördüm ve tekrar ifade vermeye gittim. Olayı kızıştıran Kerem'di. Olayların buraya geleceği asla aklıma gelmezdi" dedi.