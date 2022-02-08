Ünlü tiyatrocu Ali Poyrazoğlu: İşine odaklanan çok çalışan tiyatrodan para kazanır

a Para'da Sinan Özedincik
ile Sonat Bahar
'ın sunumuyla yayınlanan 'Biz Bize'de Ali Poyrazoğlu
'nun yaptığı açıklamalar tiyatro dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Poyrazoğlu, "Tiyatrodan para kazanılmıyor" diyenlere kızdığını belirterek şöyle konuşmuştu: "Hocaların hocası Yıldız Kenter
çok şikâyet ederdi, 'İşler kötü' derdi. Ben de 'Salona bak bizi izlemeye gelen seyircinin yüzde 50'si bizden az para kazanıyor' derdim.
Tiyatro ihtiyaridir, mecburi değildir.
O yüzden kimse 'Biz kötü durumdayız' deyip ağlamasın.
Tiyatroyla da çok güzel geçinirsin." Ünlü tiyatrocular, usta oyuncunun bu sözlerinin ardından şu yorumlarda bulundu:
KEMAL BAŞAR:
"Hangi tiyatrocudan bahsettiğimize bağlı, durum değişir. Salon sahipleri yakınır, sonuna dek de haklıdır ama oyuncuların neden yakındığını ben de anlamıyorum.
İyi ol, geliştir kendini, dedikodu yapma, bunun yerine mesleğine, kendine odaklan, zaten başarı da para da gelir. İşini iyi yapan daha çok kazanır."
HAKAN ALTINER:
"Ali Bey'e katılıyorum. Ancak ağırlaşan ekonomik koşullar bizleri de zorluyor.
Bunu da unutmamak lazım."
BAŞKASINDAN BEKLEMEYİN
METİN ZAKOĞLU:
"Her şeyi başkasından bekleyerek tiyatro yapılmaz. Beni örnek alsınlar; 'evde tiyatro, bahçede tiyatro' diyerek ağlamadan, kimseden destek beklemeden mesleğimi 27 yıldır sürdürüyorum.
Yakınarak ağlayarak çözemezsin, fark yaratarak çözersin.
Sonuna kadar haklı ustam..."
ASLI TURANLI:
"Tiyatro bir tiyatrocu için yaşam biçimidir, kültürüdür. Para dediğimiz şeyin azlığı, çokluğu tartışılır ama insan çalışırsa para kazanır. Poyrazoğlu çok haklı, insan kendi neden olduğu şeyden yakınmamalı..."
ERHAN YAZICIOĞLU:
"Üst düzey ustaların böyle düşünmesi normal. Dizilerden iş alamamış oyuncu ve teknisyenler, ayda iki-üç oyun ile nasıl yaşayabilir? Bugüne kadar 'Tiyatrodan para kazanılmaz' diyenlere ben de kızıyordum.
Ama bu dönem gerçekten zor. Tiyatro üvey evlat adeta."
'DİZİLERLE TİYATRO SEKTÖRÜNÜ KIYASLAMAK YANLIŞ OLUR!'
VOLKAN SEVERCAN:
"Tiyatrocuların kazandığını dizilerdeki fiyatlarla mukayese etmek yanlış. Tiyatrodan da para kazanılır. Tabii ki zorlukları var. Biz 23 kişilik bir ekibiz. Bize yapılan 10 bin liralık yardım dekorumuzu bile karşılamıyorken, başka tiyatro için bu para önemli olabilir."
'SEYİRCİNİN AYAĞINA KADAR GİDİYORUZ'
BEHZAT UYGUR:
"Babamız bizi tiyatrodan kazandığı parayla büyüttü. Tabii ki koşullar zor, tiyatro salonu olanlar için daha da zor, ama işini iyi yapan, tembellik etmeyenler tiyatrodan geçimini sağlayabilir. Biz bol turne yaparak insanların ayağına gidiyoruz. Biletlere zam yapmadık. Çok şükür seyirci de bizi yalnız bırakmıyor."