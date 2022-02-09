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Giriş Tarihi: 9.2.2022 11:32 Son Güncelleme: 9.2.2022 11:52

Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'a hapis! Bir haftadır aranıyor...

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç’a hapis! Bir haftadır aranıyor...

Emre Aşık, eski eşi Yağmur Sarnıç'ın boşanma aşamasındayken kendisi aleyhinde açıklama yapmaması için mahkemeden korunma kararı çıkardı. Ancak Yağmur Sarnıç bu kararı dikkate almayıp bir magazin kanalına çıktı ve Emre Aşık'ı aşağılayan, itibarsızlaştıran açıklamalar yaptı. Mahkeme de Yağmur Sarnıç'ın 3 gün süreyle zorlama hapse tabi tutulmasına karar verdi. İstanbul'daki adresinde bulunamayan Yağmur Sarnıç bir haftadır aranıyor. Sarnıç, görüldüğü yerde yakalanıp, 3 gün süreyle cezaevine konulacak.

İstanbul Aile Mahkemesi kararına göre Emre Aşık, eski eşi Yağmur Sarnıç'ın kendisi aleyhine söylemlerde bulunmaması için 5 Ekim 2020'de 3 ay süreyle mahkemeden korunma kararı aldırdı. İstanbul Aile Mahkemesi, koruma kararını Sarnıç'a tebliğ etti. Ancak Sarnıç bu kararı dikkate almayıp bir magazin kanalına çıkarak, Emre Aşık'ı aşağılayan ve itibarsızlaştıran açıklamalar yaptı.

KARAR KESİNLEŞTİ

Emre Aşık'ın avukatı, mahkeme kararına aykırı davranan Sarnıç hakkında "zorlama hapis" kararı verilmesini talep etti. Mahkeme de Yağmur Sarnıç'ın 3 gün süreyle zorlama hapse tabi tutulmasına karar verdi. Sarnıç'ın avukatları zorlama hapis kararına itiraz etti. İtiraz reddedildi ve karar kesinleşti.

ARANIYOR

Mahkeme, geçtiğimiz 2 Şubat'ta kesinleşen kararı infaz savcılığına gönderdi. Savcılık da zorla hapis kararının infazı için Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazdı. Yağmur Sarnıç 2 Şubat'tan beri aranıyor. Adresinde bulunamayan Sarnıç, görüldüğü yerde yakalanıp, 3 gün süreyle cezaevine konulacak.

YAĞMUR DAVASI

Yağmur Sarnıç, boşanma aşamasındayken eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmesi için iki kez tetikçi tuttuğu iddiasıyla da yargılanmış, ancak Düzce Ağır Ceza Mahkemesi suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle bu suikast planı davasında beraat kararı vermişti. Emre Aşık'ın itirazı üzerine dosya, istinaf mahkemesine gönderilmişti. Eski çift arasında karşılıklı suçlamalarla onlarca dava ve soruşturma bulunuyor. Yağmur Sarnıç hakkında ayrıca jandarma görevlilerine direnme ve hakaret, modacı Süleyman Tezcan'a yönelik tehdit, öldürmeye teşebbüs, intihara yönlendirme, işkence, eziyet, hakaret, şantaj, hürriyetinden yoksun kılma, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi çok sayıda suçtan dava ve soruşturma bulunuyor.

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Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'a hapis! Bir haftadır aranıyor...
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