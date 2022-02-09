Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç’a hapis! Bir haftadır aranıyor...

YAĞMUR DAVASI

Yağmur Sarnıç, boşanma aşamasındayken eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmesi için iki kez tetikçi tuttuğu iddiasıyla da yargılanmış, ancak Düzce Ağır Ceza Mahkemesi suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle bu suikast planı davasında beraat kararı vermişti. Emre Aşık'ın itirazı üzerine dosya, istinaf mahkemesine gönderilmişti. Eski çift arasında karşılıklı suçlamalarla onlarca dava ve soruşturma bulunuyor. Yağmur Sarnıç hakkında ayrıca jandarma görevlilerine direnme ve hakaret, modacı Süleyman Tezcan'a yönelik tehdit, öldürmeye teşebbüs, intihara yönlendirme, işkence, eziyet, hakaret, şantaj, hürriyetinden yoksun kılma, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi çok sayıda suçtan dava ve soruşturma bulunuyor.