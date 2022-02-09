Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç’a hapis! Bir haftadır aranıyor...

İstanbul Aile Mahkemesi kararına göre Emre Aşık, eski eşi Yağmur Sarnıç'ın kendisi aleyhine söylemlerde bulunmaması için 5 Ekim 2020'de 3 ay süreyle mahkemeden korunma kararı aldırdı. İstanbul Aile Mahkemesi, koruma kararını Sarnıç'a tebliğ etti. Ancak Sarnıç bu kararı dikkate almayıp bir magazin kanalına çıkarak, Emre Aşık'ı aşağılayan ve itibarsızlaştıran açıklamalar yaptı.
KARAR KESİNLEŞTİ
Emre Aşık'ın avukatı, mahkeme kararına aykırı davranan Sarnıç hakkında "zorlama hapis" kararı verilmesini talep etti. Mahkeme de Yağmur Sarnıç'ın 3 gün süreyle zorlama hapse tabi tutulmasına karar verdi. Sarnıç'ın avukatları zorlama hapis kararına itiraz etti. İtiraz reddedildi ve karar kesinleşti.
ARANIYOR
Mahkeme, geçtiğimiz 2 Şubat'ta kesinleşen kararı infaz savcılığına gönderdi. Savcılık da zorla hapis kararının infazı için Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazdı. Yağmur Sarnıç 2 Şubat'tan beri aranıyor. Adresinde bulunamayan Sarnıç, görüldüğü yerde yakalanıp, 3 gün süreyle cezaevine konulacak.
YAĞMUR DAVASI
Yağmur Sarnıç, boşanma aşamasındayken eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmesi için iki kez tetikçi tuttuğu iddiasıyla da yargılanmış, ancak Düzce Ağır Ceza Mahkemesi suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle bu suikast planı davasında beraat kararı vermişti. Emre Aşık'ın itirazı üzerine dosya, istinaf mahkemesine gönderilmişti. Eski çift arasında karşılıklı suçlamalarla onlarca dava ve soruşturma bulunuyor. Yağmur Sarnıç hakkında ayrıca jandarma görevlilerine direnme ve hakaret, modacı Süleyman Tezcan'a yönelik tehdit, öldürmeye teşebbüs, intihara yönlendirme, işkence, eziyet, hakaret, şantaj, hürriyetinden yoksun kılma, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi çok sayıda suçtan dava ve soruşturma bulunuyor.